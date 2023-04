La modificación de la ley del solo sí es sí se ha convertido hasta ahora en la mayor crisis del Gobierno central, un asunto que ha llegado hasta la mesa de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha lamentado que la modificación de la norma haya provocado la división en el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"Si había un problema se tenía que modificar y ley de este calado tenía que ser en un consenso y sigo pensando lo mismo", ha asegurado la también consellera de Igualdad que ha esquivado calificar como buena noticia la modificación de la norma. "Era importante haber llegado a un consenso gobierno central y sobre todo que no quedara desdibujado el consentimiento", ha expresado al respecto lamentando ese choque en la izquierda.

Sin embargo, más allá de esto, ha criticado que el debate sobre esta ley se haya centrado en el "punitivismo", es decir, en el castigo y no tanto en el resto de medidas que acompañan la norma. En este sentido, ha insistido en que ese "punitivismo" se ha legislado en muchos países europeos y no ha contado con "una respuesta contundente". "El debate de la ley se ha centrado en algo que no quería el legislador", ha añadido.

El otro tema que ha centrado la rueda de prensa ha sido el de la vivienda. Mas ha señalado que todavía es "prematuro" saber cuántas de las viviendas de la Sareb podrá adquirir la Generalitat para alquiler asequible y sobre todo, si para estas compras requerirá la financiación del Estado como ha dejado entrever la Conselleria de Vivienda que dirige Hector Illueca, de Unides Podem. "Hay que hacer una evaluación y ver si necesitamos financiación", ha añadido.

"Sería imprudente hacer una estimación porque falta ver estado viviendas, ver cuántas están en disposición estar ocupadas y cuáles necesitan una reforma o lo que corresponda", ha ahondado Mas al tiempo que ha dicho que en función de eso "tendremos que medir económicamente lo que deberíamos afrontar si merece la pena o no". "Las tendremos evaluadas próximas semanas", ha añadido.

No obstante, pese a desconocer estas cifras, ha indicado que tanto la futura aprobación de la ley estatal de vivienda como la movilización anunciada por el Gobierno del parque de la Sareb para alquiler asequible "es una noticia importante" que permitirá "ayudar a incrementar ese parque de vivienda pública".