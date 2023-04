La lista de espera para operarse de algo no urgente bajó el mes pasado a 77 días de media en la C. Valenciana, tres días menos que en febrero de este año y 11 menos que un año antes. De hecho, y según han destacado esta mañana desde la Conselleria de Sanidad, es el nivel más bajo desde antes de la pandemia ya que incluso en el segundo semestre de 2019, la espera media para entrar a quirófano no bajaba de los 83 días.

La lista de espera cuando Sanitat deriva a la privada va de 6 a 80 días Los 77 días de espera son una media, ya que hay departamentos de salud en los que entrar al quirófano cuesta un poco más. En cabeza, los pacientes de La Fe que esperan "de media" 102 días para el quirófano y los del Hospital General de Alicante y el de Valencia, 100. Frente a ellos, los más rápidos vuelven a ser los centros concertados (Manises con 44 días y Elx-Crevillent con 46) y de los públicos, el Hospital Doctor Peset con 51 días de demora media. Tampoco es lo mismo estar esperando para operarse una catarata, 54 días de demora media, que hacerlo para una prótesis de rodilla, donde se rozan los tres meses de espera media, aunque como han destacado fuentes del Consell esta mañana también se ha mejorado en estas intervenciones de Traumatología que vienen siendo la bestia negra de la lista desde hace años. Más de 72.000 valencianos esperando Este indicativo sanitario ofrece pues una de sus mejores caras desde hace mucho tiempo pero los datos de marzo también dejan otro récord: hay 72.576 valencianos esperando para operarse. Desde junio de 2019 no había habido tantos pacientes en espera de entrar en quirófano, ni siquiera en lo peor de la pandemia en febrero de 2021 cuando se llegó a los 70.000 pacientes. La mayoría de ellos, sin embargo están esperando menos de 90 días: 45.093 en concreto. Aunque pueda parecer contradictorio, ambos récords pueden cohabitar si se entiende qué contabiliza y qué no en esta lista. En ella se cuenta a todos los pacientes a los que un profesional de la pública dice que tienen que operarse. Si llegado el momento (ahora pueden hacerlo desde el primer día que entran a la lista), deciden irse a operarse a una clínica privada a través del plan de choque, esa persona sigue contando para la lista de espera: esos 72.576 valencianos están en espera para tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. El que puedan elegir irse desde el primer día también "beneficia" a la contabilidad oficial porque los días de espera en la privada (que pueden llegar a los 80 aunque el acuerdo es operar a los derivados en menos de dos meses) no se reflejan en este listado. Una treintena de hospitales privados se reparten las cirugías que Sanidad no puede asumir Más derivaciones a la privada y más operaciones fuera de horario Y es normal que este volumen de personas haya crecido porque la Conselleria de Sanidad no solo está apretando el acelerador y operando más fuera de su horario habitual para hacer más con los recursos públicos (el llamado autoconcierto) sino que está derivando a más personas a las clínicas privadas para intentar desatascar esta lista de espera, que ha sufrido el parón de la pandemia. Ahí están las cifras de 2022 que así lo acreditan: el año pasado se enviaron a hospitales privados 29.682 operaciones, el doble que en 2019 y por encima de los casos enviados en 2021. Lo mismo pasa con las operaciones que se hacen en la pública de tarde, el llamado autoconcierto que se paga aparte a los médicos como horas extras. El año pasado se hicieron 33.058 intervenciones fuera de horario, un 24 % más de las 26.758 que se hicieron en 2019 el último año prepandemia. Esta tónica se ha mantenido en este principio de año ya que la Conselleria de Sanidad quiere "limpiar" todo lo posible el atasco de la lista de espera tras la pandemia y más en un año electoral. Así, según los datos que esta mañana han hecho públicos, el pasado mes de marzo se hicieron 4.461 operaciones de tarde en los hospitales públicos y son 13.091 las que se han hecho en el primer trimestre del año. Una demanda creciente Y es que, además del atasco que aún colea por la pandemia (no solo no se estaba operando con los quirófanos parados sino que los especialistas tampoco veían a pacientes y no entraban nuevos casos), este tipo de operaciones que entran a lista de espera están condenadas a crecer conforme la población valenciana crece y, sobre todo, envejece. Por ejemplo, solo para operarse de cataratas, un problema que llega con la edad, hay 13.989 valencianos en lista de espera. Oftalmología y Traumatología son, de hecho, las dos especialistas que congregan al mayor número de personas en lista de espera, la mitad. Y todo, pese a que la movilidad de la lista es alta. Es decir, todos los meses "entran" muchos nuevos pacientes pero también "salen" muchos de la lista. Según datos de la Conselleria de Sanidad, solo de enero a marzo han salido de la lista de espera 94.626 valencianos, "183497 más que durante el primer trimestre del año pasado". Solo el pasado mes de marzo salieron de la lista 31.699 personas.