La reforma fiscal por la que batallan PSPV y PP en la Junta Electoral rebaja la declaración de la renta a todos los valencianos

Cuando todavía queda más de un mes para las elecciones y más de dos semanas para el arranque de la campaña, los partidos han empezado a recurrir ya a la Junta Electoral, que utilizando el argot futbolístico podría ser considerada como el VAR de los comicios. Este organismo regulador ha tenido que dirimir una denuncia del PPCV contra la campaña publicitaria de la Generalitat en la que recordaba la rebaja fiscal del Botànic e incidía en que esta tendrá efectos en la campaña de la declaración de la renta que ha arrancado hace escasos días.

La Junta Electoral ha dado la razón parcialmente al PP en este primer conflicto, ordenando detener esa acción promocional en los soportes de la Generalitat y prohibiendo nuevas divulgaciones de la misma en cualquier modalidad, si bien no ha considerado pertinente abrir un expediente sancionador como reclamaban los populares en su denuncia.

Presidencia, que no recurrirá el fallo, justificaba en sus alegaciones previas que la información que se transmitía sobre la reforma fiscal es relevante para la población ya que "impacta directamente sobre la renta de los ciudadanos, resultando necesario que estos conozcan el alcance de las mismas y que el desconocimiento de aspectos como las deducciones autonómicas "puede derivar en que no se las apliquen a sus declaraciones y esto pueda ocasionar, en algún supuesto, un perjuicio" para ellos.

Tras la resolución del ente, el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, acusó este jueves al president Ximo Puig de "utilizar recursos públicos para su campaña particular" "en un momento en el que los valencianos no llegan a fin de mes" y celebró que la Junta Electoral le haya "reprochado la ilegalidad".

Beneficia a todos los declarantes valencianos

Más allá de luchas partidistas ante el VAR electoral, la campaña de la renta llega cargada de novedades este año. Desde el 11 de abril están llamados a realizar la declaración algo más de 1,8 millones de valencianos, que verán cómo se ha transformado por completo la escala autonómica debido a esa reforma fiscal aprobada por unanimidad en las Corts.

La gran parte de ellos cobra menos de 22.000 euros anuales, por lo que no están obligados a realizarla si sus rendimientos del trabajo proceden de un único pagador. Y no tendrán que declarar los que perciban rentas de más de un pagador si la suma de dichos rendimientos no supera los 15.000 euros, a diferencia de los 14.000 euros anteriores. Este límite se aplica siempre que la suma de los ingresos entre el segundo y el resto de pagadores no superen los 1.500 euros anuales.

El Consell anunció que su rebaja fiscal beneficiaría al 97 % de los contribuyentes valencianos, pero según el 'Panorama de la fiscalidad autonómica' de 2023 los beneficiados serán todos y cada uno de los declarantes. El motivo es el efecto arrastre que tienen las rebajas en los tramos más bajos, de las que también se benefician las rentas más altas.

Según sus previsiones, los salarios de hasta 16.000 euros pagarán casi 97 euros menos; los de hasta 20.000 euros, 62,6 euros; los de hasta 30.000, casi 110 euros y los de hasta 45.000, 167 euros. A partir de ahí, las rebajas apenas suponen 25 euros.