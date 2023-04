Primero una cita previa, después el trámite administrativo y, finalmente, si se concede, el envío de la tarjeta física con la que efectuar los pagos. Son los pasos que se han de dar para pedir el bono de ayuda para la cesta de la compra de la Generalitat de hasta 90 euros para utilizar en tiendas de alimentación y para el que, de momento, en 48 horas desde su activación, ya han pedido 63.000 personas en la Comunitat Valenciana.

¿Cuándo y cómo se pide?

Estas 63.000 personas inscritas lo han hecho, de momento, para la cita previa (se pide aquí: https://bonocesta.gva.es/). Para este paso solamente hace falta un DNI y está abierto desde el pasado jueves hasta el 14 de julio. Tras solicitar esta cita previa se da un día en el que realizar esta solicitud oficial. Esta podrá realizarse de manera presencial en la franja de días/horas de la cita previa en cualquier oficina de Correos y Telégrafos, o bien de manera telemática, para lo cual se requiere certificado electrónico y firma electrónica.

¿Cuáles son los requisitos?

Que se hayan inscrito 63.000 personas en la cita previa no significa que haya ya comprometidos 4,5 millones de euros (los correspondientes a multiplicar los 90 euros del bono por los solicitantes a fecha de este sábado). Estas personas han pedido la cita previa y una vez la soliciten se comprobará si cumplen los requisitos o no para disponer de esta ayuda. Esta es para personas residentes en la Comunitat Valenciana con bajo nivel de ingresos, cuya renta anual de la unidad de convivencia no supere 21.000€.

Esta ayuda es, además, compatible con el Ingreso Mínimo Vital y con la Renta Valenciana de Inclusión así como con los 200 euros extraordinarios del Gobierno de España. Sin embargo, aunque es personal, siempre que se cumpla con el requisito de la renta familiar, pueden beneficiarse varias personas de una misma unidad familiar.

¿Cómo entregan la tarjeta?

Una vez se haga la solicitud y se hayan cumplido con los requisitos, se informará a través de un SMS o un email sobre la resolución de la ayuda. Una vez resuelta positivamente la solicitud, recibirá la tarjeta en su domicilio para lo cual la Generalitat se apoyará en Correos como red distribuidora, permitiendo acercar la tarjeta a los ciudadanos de todo el territorio gracias a las 231 oficinas y 360 servicios rurales que tiene la entidad en la Comunitat Valenciana.

La tarjeta recibida será una tarjeta prepago virtual o física que servirá para la adquisición de alimentos. De hecho, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ya señaló el día que el pleno del Ejecutivo autonómico la aprobó que se firmaría una declaración jurada de que su uso iba a ser destinado para alimentos de primera necesidad. En este sentido, el Bo Cistella se podrá usar en todos los establecimientos del sector de la alimentación y la tarjeta monedero estará activa 4 meses desde el momento de su emisión.

En total, la Generalitat estima que pueda superar los 500.000 beneficiarios. Para ello, el Ejecutivo autonómico había previsto una dotación de 48,4 millones. Asimismo, la Generalitat ha puesto en marcha dos puntos información: la web https://bonocesta.gva.es/ así como un teléfono específico para solventar dudas, el 960 990 107.