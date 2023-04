Enric Morera: "Hemos conseguido que las Corts tengan vida política propia"

«Heu fet un bon treball». Es la frase de la que Enric Morera ha hecho su sello como presidente del parlamento valenciano durante dos legislaturas. Solo una persona antes, Antonio García Miralles, en los tres primeros mandatos de autogobierno duró tanto. «He estado cómodo», admite. Este martes dará el que probablemente sea su último discurso por el 25 d’Abril, día de las Corts, una fecha que sirve para hacer balance.

El martes se celebra el 25 d'Abril, ¿se ha avanzado en el autogobierno valenciano en los últimos ocho años?

Se ha mejorado mucho. Ha habido una parte anímica de superar un estigma impuesto por unas políticas desafortunadas de corrupción; hemos avanzado mucho en la autoestima colectiva y en la fijación de posiciones que nos perjudican gravemente como la financiación autonómica, la infrainversión o la recuperación del derecho civil. Pero nos falta que estas posiciones valencianas sean atendidas por el Gobierno central.

¿Las Corts han contribuido?

Han tenido y tienen un papel de radiografiar el problema y de mantener una posición valenciana con un amplio acuerdo que ha sido respaldado por la sociedad civil. En esta legislatura hemos dicho que la deuda impropia, por la infrafinanciación, de los 55.000 millones es de 42.000 millones. Hemos hecho un peritaje clarísimo con la Sindicatura de Comptes de que esto es un atentado diario a la Constitución y que no nos merecemos este expolio fiscal.

¿Madrid no hace caso?

Hay una visión por parte del Estado neocentralista que nos perjudica y va en contra de lo que marca la Constitución que habla del principio de igualdad y no hay igualdad para el pueblo valenciano; hay un trato gravemente discriminatorio.

En 2015 gobernaba Rajoy; a partir de 2018 lo hace Pedro Sánchez, ¿ha cambiado la sensibilidad del Gobierno central respecto a los asuntos valencianos?

Ahora hay diálogo y las inversiones públicas territorializadas han mejorado, pero queda mucho por hacer para conseguir nuestros objetivos que son reclamaciones justas. Sin una financiación justa el autogobierno está en riesgo.

« Hemos mejorado en nuestro autogobierno, se ha superado el estigma de la corrupción»

¿Le decepciona que haya un grupo político que se desmarque de las reivindicaciones autonómicas?

Eso es la política, yo ahí no entro. Sí que es cierto que hay un riesgo evidente de una involución en el autogobierno porque hay grupos que no creen en la autonomía y el autogobierno que es causante de la mayor etapa de bienestar del pueblo valenciano.

¿Le preocupa que pueda ocupar la Presidencia de las Corts un partido que no cree en el autogobierno?

Me preocupa una involución en términos de autonomía y sería nefasto para nuestro bienestar como pueblo.

¿La imagen que le llega a la ciudadanía de los parlamentos es de confrontación?

En nuestro caso no, no nos podemos poner todos en el mismo saco. Sí que me preocupa que la representación pública el concepto de representante público se ha deteriorado y es necesario reconectar a la ciudadanía con sus instituciones porque sin instituciones fuertes y democráticas, una gran parte de la ciudadanía, la de menos recursos, estará a la intemperie.

Pero aquí se ha terminado la legislatura sin acuerdo para renovar los órganos estatutarios igual que en Madrid el Poder Judicial sigue encallado

No es lo mismo. Aquello es un mandato constitucional incumplido reiteradamente por un grupo parlamentario; aquí estamos al margen para renovar los órganos, quizás la proximidad con las fechas electorales impidió este acuerdo que estaba prácticamente hecho.

« Oltra es un activo electoral, volverá a la primera línea, pero ahora esperamos compensar esa merma»

Y Enric Morera, ¿ha hecho 'un bon treball'?

No me corresponde a mí decirlo, pero vistas las cuestiones a nivel interno de renovación de muchas cosas y el parlamentarismo expresado la nota es positiva, hemos recuperado la institución, separándola de otros poderes, y tenemos vida propia para expresar temas valencianos que hasta ahora estaban subordinados al ejecutivo. En ese sentido, creo que es un balance positivo, con un presupuesto reducido, el que me encontré en 2015. Como institución, hemos reconectado con el pueblo valenciano.

¿Se puede hacer política desde la neutralidad institucional?

Todos los días la hago, porque vivo en una polis, pero efectivamente tienes unos condicionantes institucionales que te condicionan.

¿Se ha ganado autonomía en las Corts respecto al Consell?

Sí. En democracia es fundamental la separación de poderes y en este sentido, la oposición ha tenido siempre acceso a toda la documentación, toda la tramitación y todas las comparecencias y presencias del ejecutivo porque una de las cuestiones básicas es el control al gobierno. No hemos tenido ninguna queja ni vulneración de ningún derecho de ninguno de los diputados. Hemos conseguido que las Corts tengan vida política e institucional propia.

¿Con qué legislatura se queda, la de 2015 a 2019 o los últimos cuatro años?

Las dos han tenido su identidad. La primera fue de edificar y reparar las pérdidas vividas por nuestro autogobierno como la televisión pública o la creación de instituciones básicas para generar una democracia sana como la Agenda Antifraude. La primera fue de ilusión positiva y la segunda ha estado condicionada por la pandemia, pero las dos han sido interesantes.

¿Se queda alguna tarea pendiente?

Sí, siempre se ha de mejorar todo. Hemos hecho avances sustantivos. Por ejemplo, me hubiera gustado dar una solución definitiva a la plaza del Salvador, poner de acuerdo a Ayuntamiento, Corts y Patrimonio, pero en todo caso, en la próxima legislatura está encarrilado.

¿Le hubiera gustado una tercera legislatura?

Bueno, ya lo dije, me encuentro cómodo en las Corts, creo que la vida es cambio y renovación, es bueno reinventarnos y asumir nuevos retos personales y profesionales.

¿Le decepcionó el resultado de las primarias de Compromís?

Eso es agua pasada.

¿Dónde se ve a partir de junio?

Me veo continuando trabajando por el proyecto valencianista, para crear un país digno en un mundo global. Dónde, ya veremos.

« El revuelo en la izquierda es estéril, se ha convertido en un espectáculo improductivo»

Hace un año dijo en una entrevista a Levante-EMV que al Botànic le hacía falta una renovación de ideas

Claro, es que no solo de gestión vive el Botànic, hay que ofrecer un nuevo contrato a la ciudadanía, emocionar desde la determinación.

¿Y la ha habido?

He visto pronunciamientos interesantísimos que nos reconectan en esta determinación de mejorar, como por ejemplo en el ámbito de la vivienda. Siempre es necesaria esa renovación de ideas máxime si tenemos en cuenta que tenemos unos retos gigantescos a la vuelta de la esquina. Muchos aspectos no los arreglaremos solo nosotros, pero en nuestro ámbito tenemos que ser ejemplares. Necesitamos ir dos pasos por delante porque los cambios van a ser exponenciales.

¿Y al proyecto valencianista le haría falta una revisión?

El proyecto valencianista siempre se ha unido en las ideas de progreso y positivas para avanzar todos en una sociedad global. Haría falta una reflexión porque el proyecto valencianista está gobernando en coalición y aportando sus ideas y valores. Nos hace falta una nueva reflexión para ver esos nuevos impulsos. Y es un debate que hemos de hacer en sintonía con lo que pasa en Europa, donde hablamos del valor de la unidad europea pero desde la diversidad cultural y lingüística como uno de los valores fundamentales de la UE. Ese valor aquí no lo ha entendido mucha gente. Es más, creo que sería conveniente pedir una mínima capacitación a nuestros responsables públicos en materia de cooficialidad lingüística.

El requisito ha sido uno de los puntos de más tensión entre PSPV y Compromís.

Pero ha salido; unos podrán decir que es demasiado, otros que es insuficiente, pero ha salido y en la buena dirección. A mí me sorprende que haya ucranianos que en seis meses aprendan a hablar en valenciano y gente que lleva aquí toda la vida y no sepa ni decir "bon dia", eso me resulta ofensivo. Creo que si se va a elegir a unos candidatos, sería exigible un mínimo de capacitación y de rigor por hemos de ser coherentes.

También dijo hace un año que sería una injusticia que Oltra no fuera candidata por estar imputada

Ahora lo que no tengo ninguna duda es que cuando finalice la instrucción de este proceso, Oltra volverá a la primera línea de la política valenciana. Es una persona que está sufriendo una situación muy injusta que cuando se supere, la superará bien,

¿Compromís la echará de menos en campaña?

Es un activo electoral, pero afortunadamente tenemos otros activos electorales. Esperamos que esa merma se pueda compensar con otros activos que tenemos en nuestro candidato a presidente de la Generalitat que es Joan Baldoví.

Se fue Oltra, Mollà, se irá Ponce… ¿Compromís se ha hecho mayor?

Es que Compromís que algunos auguraban que duraría poco, ya lleva un tiempo importante en la vida política valenciana. Es el valor de la cooperación, de trabajar juntos y tener valores. Podría poner otros nombres en la mesa como Josep Maria Pañella, Fran Ferri o muchos otros, pero forma parte de la vida y de la política.

¿Le sorprende el revuelo en la izquierda?

Sí, y es estéril, soy más de arreglar los problemas en casa porque la ciudadanía ya tiene bastantes problemas como para crearles otros con los espectáculos improductivos, digámoslo así. Y eso no anula que haya diferentes visiones y se han de conciliar y buscar un win-win para que todos podamos avanzar y ganar.

¿Compromís debe aislarse de ese revuelo?

Cuando más propuestas en positivo en los órganos donde se tienen que elaborar, siempre mejor para ofrecer una oferta atractiva, y cuando en esos órganos participen más personas, más atractiva.

¿Sumar es una oportunidad o un riesgo de perder identidad?

Sumar es un proyecto que se expresará en las elecciones generales y ahora lo que está encima de la mesa son unas elecciones autonómicas, valencianas, donde deseo el mejor resultado posible para las fuerzas del Botànic porque el debate que tenemos encima de la mesa es si volvemos a un pasado negro en todos los ámbitos o continuamos avanzando de la mano de las políticas impulsadas desde 2015.

¿Alejarse del ruido de Madrid?

Hemos de obviar ese marco que no es el real del que se va a decidir ahora. Si hacemos una evaluación sobre esto, la evolución de lo hecho en los municipios y en la autonomía es positiva. Pero no nos distraigamos con otras cosas que no son ni nuestra autonomía ni nuestro municipio.