Igualdad deriva a Ávila enfermos mentales graves por falta de plazas

Se llama Juan Carlos Robledo, tiene 46 años, y un diagnóstico de Trastorno Bipolar que se manifestó a los 19 años. Está tutelado por la Generalitat Valenciana. Tras su última crisis, lo ingresaron un mes en la unidad de psiquiatría del hospital de Llíria. Llevaba dos meses sin tomarse la medicación. El hombre recibía lo que se denomina tratamiento ambulatorio forzoso y, al no acudir a recibir la medicación, se activó el protocolo y lo declararon en búsqueda y captura. Fue el pasado verano y el juez decretó su ingreso en una residencia (en régimen cerrado). Pero la Generalitat Valenciana no tiene centros ni plazas disponibles en salud mental para los casos más graves. La escasa red pública está ocupada. La lista de espera es desconocida. Lo único que saben las familias es que hay que esperar.

Así que la solución fue derivarlo a 500 kilómetros de su entorno. El centro donde vive desde hace casi un año se encuentra en Arévalo (un pueblo de Ávila), y lo gestiona la empresa Mentalia (que pertenece a DomusVi) una de las cuatro compañías privadas de salud mental que copan la gran mayoría de plazas de salud mental en España y tiene como accionista mayoritario a un fondo de inversión. Juan Carlos quiere regresar a València. Quiere estar más cerca de su entorno. Sin embargo, su tutora legal le ha dicho que no es posible. No hay plazas.

Juan Carlos no es único en esta situación. Su abogado, Juan Costa, asegura que en el centro de Ávila hay una decena más de valencianos en una situación similar: personas tuteladas por la Generalitat Valenciana que fueron derivados por una situación de crisis ante la falta de plazas en la Comunitat Valenciana. Y no pueden regresar. La falta de plazas de la red pública desde hace décadas obliga a las familias que precisan del ingreso de un familiar a renunciar a la tutela. Es la única manera de forzar un ingreso necesario. Si las familias renuncian a la tutela, la Administración debe actuar, al ser la responsable de esa persona. El hombre vive en el centro Mentalia Arévalo, con otras 300 personas. "Es una especie de cárcel, pero sin haber cometido delito alguno. No puedes hacer nada ni tomar tus propias decisiones. Todo es muy rígido. No recibo visitas porque esto está muy lejos de mi entorno. Vivo a 500 kilómetros porque no hay recursos en la Comunitat Valenciana. Yo quiero trabajar, y aquí en València un amigo me alquila una habitación en su casa por 150 euros. Que me hagan los controles que quieran, que me supervisen… Pero necesito salir de allí. Llevo la medicación a rajatabla. No quiero volver. No voy a regresar", señala.

Juan Carlos habla con Levante-EMV en València, en presencia de su abogado, Juan Costa, que intenta tramitar su traslado a la Comunitat Valenciana algo que reconoce "muy difícil" porque "la Generalitat dice que no hay recursos para él y además, el centro donde está no va a emitir un informe favorable para su traslado porque, seamos sinceros, es un negocio y no van a dejar libre una plaza por la que están cobrando y que les resulta rentable", explica el letrado.

Muchas esperanzas

El hombre esta en València porque tenía cita con su tutora legal, una trabajadora de la Generalitat Valenciana a la que no conocía hasta ahora. "Me ha dicho que lleva a 300 tutelados y que, claro, no puede conocernos a todos", explica Juan Carlos. Y suspira. Sus esperanzas estaban centradas en ese encuentro. En "convencer" a quien se responsabiliza de él de que tramitar a su regreso a València, o a Alicante, o a Castelló. "Estoy lejos y encerrado. Puedes pasarte semanas enteras llamando al teléfono de tutelas y nadie te atiende. Pero allí quieren que me quede, ya me ha quedado claro. Dice que en unos años tal vez haya plaza. ¡En unos años! Yo tengo la vida por delante, que soy joven y puedo trabajar y recuperar mi vida. Luego dicen que si se estigmatiza la salud mental…. pues no se cómo quieren que seamos visibles si nos encierran a 500 kilómetros de nuestra casa", explica.

Su abogado, además, recalca que aunque ha cambiado la legislación para suprimir las incapacitaciones jurídicas y conseguir que las personas con discapacidad tengan mayor autonomía para tomar sus decisiones y los apoyos que precisen "lo cierto es que la ley no se está cumpliendo". "Si no hay plazas deben crearlas o derivarles a centros más cercanos", remarca.