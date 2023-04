Una mirada muy tradicional de la historia

Fuentes de la RAH consultadas por Levante-EMV atribuyen el hecho de que solo haya un 5,25 % de mujeres del total de valencianos biografiados a que "la recopilación de los actores femeninos se está tratando de manera más reciente". La institución puntualiza que el mapa "solo entra a valorar personajes que ya están fallecidos". "Tenemos a muchas mujeres fichadas que esperamos no poder añadir hasta dentro de mucho tiempo, pero la época actual es sin duda la que más mujeres tenemos", explican. Aseguran además que "desgraciadamente según se va atrás en el tiempo hay menos biografías de mujeres, porque hay menos investigación y documentación".

La catedrática de Historia Moderna de la Universitat de València (UV) Isabel Morant dice a este diario que la RAH "ha buscado las mujeres donde creen que tenían que estar". "La mujer ha trabajado siempre en las sociedades campesinas, han sido comerciantes y viajeras. Esta lista es pobrísima, no cuantitativamente, que también, sino cualitativamente. Aconsejaría modernizar un poco la óptica", recalca Morant, miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UV.

De entre las 105 mujeres valencianas que sí recoge el mapa, nueve son nobles y 31 de ellas (el 29 %) tienen que ver con la vida religiosa -la mayoría de ellas como monjas, dos santas y algunas otras como beatas de la sociedad civil-.

"Han presentado esta base de datos con lujo y parafernalia, de acuerdo, pero falta un poco más de sentido actual de la historia para dar otro tipo de datos. En el caso de las mujeres, eso implicaría que hubiera información de por qué las que hay eran monjas, de por qué no podían gobernar. Por ejemplo, se podría hacer un recorrido por la legislación, algo que hace la base de datos de la historia francesa. Así, se podría dar toda la panorámica de cómo se organizaba la herencia, porque las mujeres no podían heredar, de por qué en el antiguo régimen no tenían derecho de primogenitura", sostiene Morant.

La catedrática, quien enfatiza en que el acceso a la universidad estuvo prohibido hasta 1910 y el derecho a voto no llega hasta 1931 en España, considera que hay una visión "muy tradicional de la historia": los resultados de la RAH "no podían ser otros" que los que se han dado. Morant se pregunta si la RAH ha buscado mujeres "en el mundo de la economía o que eran titulares de un gremio".

La profesora universitaria hace hincapié en que el estudio de la historia por clases sociales también juega un rol en el mapa, al predominar los perfiles "de sectores que tienen poder".