La vivienda se confirma como uno de los principales ejes de la precampaña del 28M. Convertida en una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y a rebufo de la agenda nacional tras la aprobación de la ley estatal y los recientes anuncios del Gobierno para elevar el parque público, el asunto se ha instalado también en la primera línea informativa de la política valenciana, con las principales formaciones acumulando propuestas de cara a las autonómicas.

Uno de los que ha recogido el guante con más decisión ha sido el president Ximo Puig, que ya avanzó hace semanas su compromiso de que la próxima será "la legislatura de la vivienda", y este lunes ha anunciado que el Instituto Valenciano de las Finanzas (IVF) financiará la promoción de viviendas de alquiler asequible, para "hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda".

Así lo ha prometido Puig durante su intervención en Sant Joan d'Alacant durante el ciclo de Conferencias Circulares del Cámara Business Club, el foro de encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Alicante, que han presentado el presidente de la Cámara, Carlos Baño, y el vicepresidente primero, Jesús Navarro.

Puig ha incidido en que la "prioridad" de la próxima legislatura será el impulso para "hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda". Para ello, ha abogado por establecer alianzas público-privadas y a llegar a acuerdos con promotoras, constructoras y administraciones públicas para "generar el máximo posible de vivienda asequible, de alquiler y de protección oficial", un plan que ya presentó el viernes pasado a los grandes patronos valencianos.

Entonces ofreció a los empresarios una futura ley que agilice la puesta a disposición del sector privado de suelo público en el que levantar viviendas de protección oficial (VPO) a través de acuerdos con promotoras. Desde el entorno de Puig añadieron que en ningún caso se haría "a lo loco" y que el plan sobre vivienda incluye otras patas orientadas a la promoción de inmuebles públicos como la anunciada este lunes.

Según concretan desde Presidencia, el IVF lleva meses trabajando en esta iniciativa, todavía por concretar y en la que se quiere contar también con los ayuntamientos. En todo caso, adelantan que la idea es que la Generalitat ofrezca tanto la financiación pública (vía fondos europeos) como el suelo a empresas de la construcción, que serían las propietarias de los inmuebles pero "con condiciones" para que estos sean puestos en el mercado con esos precios "asequibles".

El jefe del Consell no ha precisado la cantidad de dinero que el IVF pondrá a disposición de constructoras y promotoras, pero sí ha indicado que estará dotado de esos recursos comunitarios, "sobre todo lo que tiene que ver con el alquiler y promoción de vivienda de protección oficial".

"Se trata de liberar suelo, de acuerdo con los ayuntamientos, que pueda favorecer rebajar los precios y que sea positivo a la hora de vincular a las rentas con más dificultades a la vivienda. Se puede hacer porque tenemos capacidad de conexión con promotores, constructores y ayuntamientos fundamentalmente", ha expresado.

En la misma línea, durante su intervención, ha destacado la importancia de "liberalizar parte del suelo y buscar fórmulas, pero que no generen otra burbuja inmobiliaria que tantos malos resultados causó". Por ello, ha apostado por la "conciliación de intereses".

"Que no se tomen decisiones que hipotecarán el futuro del desarrollo. Es fundamental atender a nuestro mercado empresarial, hay grandes ojos mirando las posibilidades que tiene. Hay que intensificar el diálogo para poner suelo a disposición y que no se genere ninguna nueva burbuja", ha enfatizado, al tiempo que ha puesto en valor que la provincia de Alicante ha sido la que más compra-ventas ha realizado en 2022.

Ley de Vivienda

Consultado por los periodistas por si la Ley de vivienda podría poner en riesgo el mercado de alquiler, Puig ha enfatizado que "se trata de lo contrario, de facilitar más el alquiler", por lo que ha apostado por esperar a ver el resultado final de la ley.

"La Generalitat está comprometida en que haya más viviendas, más capacidad de alquiler y más seguridad jurídica para las personas que alquilan", ha destacado. Por ello, ha insistido en hacer "un gran plan" a través de un acuerdo con promotores, constructores y administraciones públicas, para lo que ha recalcado la "experiencia fundamental" a través del Plan Edificant.

Preguntado por las medidas antiocupación de la Ley de vivienda, Puig ha señalado que "es un problema que existe, pero no el gran problema de la vivienda". No obstante, ha abogado por el diálogo para ser "lo más efectivo posible para conseguir el derecho fundamental a la vivienda y que el propietario tenga sus capacidades para actuar en consecuencia cuando tiene un problema determinado".

"Aquí solo se sale desde la cohesión y vinculación de distintos intereses. Hay que conciliar los intereses diversos que existen. Tenemos gran objetivo común: tener una vivienda para todas las personas, un hecho básico de derechos humanos", ha zanjado.

El PP no se cree a Puig

Como casi cualquier iniciativa que se lanza a estas alturas de la precampaña, el anuncio de Puig fue replicado por el PP valenciano. El líder autonómico y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que no ve "creíble" el plan del socialista, a quien acusa de "prometer todo lo que no ha sido capaz de hacer en ocho años".

"Después de ocho años sin hacer nada, empezar a prometer todo lo que no se ha sido capaz de hacer en ocho años, comprenderá que la credibilidad a mí no se me antoja la más importante ni adecuada", ha afeado Mazón.

En este contexto, ha acusado a Puig de ser "incapaz de poner en marcha hospitales y solo es capaz de anunciar maquetas" de los mismos, "incapaz de poner en marcha una sola vivienda social en toda la Comunitat Valenciana y ahora anuncia un plan de vivienda".

"Los nuevos anuncios son para los malos estudiantes, que durante ocho años no han hecho absolutamente nada en ninguna de estas materias", ha aseverado el popular.