El sindicato CSIF ha denunciado que en el hospital La Fe están teniendo problemas de falta de ropa (uniformes para los profesionales y sábanas y pijamas para los pacientes) derivados de la "situación que se está produciendo con el lavado" y que hace que mucha ropa se tenga que devolver o descartar "debido a su mal estado". La situación también afecta a otros hospitales de Valencia, como el Clínico, según aseguran y, en los últimos días a otros centros hospitalarios de la ciudad, como Doctor Peset o Arnau. Desde el sindicato aseguran que han pedido por escrito a la gerencia del hospital La Fe "información para resolver la situación que se está produciendo con el lavado de ropa".

Desde la central sindical achacan esta situación a que la empresa encargada del lavado de ropa "se encuentra en situación de prórroga de contrato" y que, por ello, "mucha ropa limpia llega en condiciones penosas: el servicio de Lencería tiene que descartar gran parte de la ropa y no puede ofrecerla a las unidades y dependencias del hospital por el inadecuado tratamiento que recibe. Todo esto implica que tanto pacientes como profesionales no dispongan de las prendas necesarias”. En concreto este descarte se hace porque hay piezas que no llegan limpias y otras que llegan deterioradas.

El horario de entrega también se está convirtiendo en un problema según CSIF. "La ropa llega al final de la mañana, lo que imposibilita clasificarla". CSIF apunta que ese retraso también se ha detectado en el Hospital Clínico, donde la ropa “está llegando a las 17 horas en lugar de a las 15, y en muchos casos viene húmeda, con lo que no se puede utilizar y quedan las prendas justas para pacientes y profesionales”.

El sindicato ha preguntado a Gerencia del hospital La fe y a Subdirección Económica de Infraestructuras “información sobre la alternativa que se está gestionando para resolver esta situación anómala”.