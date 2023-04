El cigarrillo está perdiendo predicamento entre los jóvenes valencianos pero no por estos fumen menos, sino porque los adolescentes ahora prefieren vapear. Los vapeadores le están ganando la partida al tabaco tradicional, algo que preocupa, y mucho porque los jóvenes no consideran peligrosos estos dispositivos, pese a que contienen elementos tóxicos y cancerígenos.

Así, según los últimos datos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes, 2021) del Ministerio de Sanidad, los vapeadores le sacan cinco puntos en consumo al tabaco: el 46,3 % de estudiantes valencianos de entre 14 y 18 años ha consumido cigarrillos electrónicos (CE) frente al 41,7% que ha probado el tabaco en 2021 y estas nuevas formas de consumir tabaco "han crecido 25,5 puntos desde 2014".

A nivel nacional, la C.Valenciana es la cuarta autonomía, por detrás de Extremadura (50,7%), Murcia (47,1%) y Andalucía (46,9%), con más jóvenes que han vapeado: 130.001 en 2021, hábito más extendido entre los chicos que entre las chicas, según la encuesta Estudes y que, en seis de cada diez casos, se hace eligiendo la modalidad de cartuchos "sin nicotina".

La alerta la han lanzado desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la C. Valenciana que se han centrado en los vapeadores y las nuevas formas de consumo de tabaco en su última campaña "Por 7 Razones quítate la venda". Desde la AECC van a hacer intervenciones en las aulas para "desmontar falsos mitos" sobre la inocuidad de este tipo de consumir tabaco y también en redes, contando con el influencer valenciano Nachter.

No parecen peligrosos

El que se sustituya una forma de fumar por otra es incluso "más peligroso" porque no existe una percepción de riesgo asociada al consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores o cachimbas. “Solo el 16,2% de los estudiantes que vapean lo asocia con muchos o bastantes problemas para la salud, y entre los que no consumen el porcentaje asciende escasamente a 20,6%. Independientemente de que se utilicen con liberación o no de nicotina, su aspecto, presentación, y forma de consumo es muy similar a la del cigarrillo tradicional, contienen elementos tóxicos y cancerígenos y perpetúan la conducta de fumar, alimentando la necesidad y adicción psicológica principalmente”, explica Tomás Trenor, presidente de la Asociación Contra el Cáncer en la Comunidad Valenciana.

"Está de moda" y "no deja olores", entre las razones para vapear

Según han destacado desde la AECC, la incidencia se explica porque los jóvenes presentan actitudes más positivas hacia las nuevas formas de consumo. En una encuesta realizada por el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer a personas de entre 16 y 21 años, destacaban como principales razones para vapear que “está de moda entre actores, influencers y streamers (57,1%)”, “no deja malos olores (53,1%)”, “es más fácil dejarlo (51,4%)” o es una experiencia “buena para compartir entre amigos (37,6%)”.

“Existe un interés por parte de las industrias tabacaleras de diferenciar las nuevas formas de consumo del tabaco tradicional: de hecho, el término vaper surge para distinguirlo de cigarrillos electrónicos y aludir a la inocuidad del vapor de agua. La realidad es que estos dispositivos contienen elementos tóxicos y compuestos cancerígenos que ya están ocasionando enfermedades pulmonares y podrían ser causantes de diversos tipos de tumores, como cáncer de pulmón, de riñón o de vejiga”, añade Natalia Ruiz, coordinadora de la Unidad de Promoción de la Salud de Contra el Cáncer Valencia.

Otro de los mitos es que son un sustitutivo del tabaco o un método para dejar de fumar. Según el Ministerio de Sanidad, el 87,8% de los estudiantes de secundaria que fuman a diario consumen, a su vez, cigarrillos electrónicos. De hecho, el 44,5% de los que han fumado en el último mes vapean con cartuchos con nicotina.