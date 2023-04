"Han tenido tiempo suficiente". Con estas palabras el Colegio de Enfermería de Valencia ha apremiado hoy a la Conselleria de Sanidad (y al tribunal encargado) a que publique ya el listado con las notas provisionales de la oposición de Enfermería que se celebró hace cinco meses y a la que se presentaron más de 24.000 aspirantes, además envuelto en la polémica por la dificultad de algunas de las 70 preguntas incluidas.

Para el colegio, esta tardanza en tener las notas (en oposiciones anteriores estuvieron a los dos meses y medio) está provocando que los aspirantes vivan "en la más absoluta incertidumbre" y en muchos casos estén rechazando ofertas de trabajo o cogiendo empleos precarios "porque no tienen claro si habrán logrado la nota necesaria". Desde la organización aseguran además que han consultado con miembros de tribunales anteriores "y todos han coincidido que el tiempo transcurrido es desmesurado" e incluso "sospechan" que la resolución se esté retrasando hasta después de las elecciones "para evitar soliviantar a los suspendidos".

"Solo hay silencio y rumores"

El colegio de Enfermería recoge y canaliza así el malestar que hay entre los opositores por el retraso en los listados que se preguntan el porqué de este retraso y más cuando han salido ya los listados provisionales de admitidos de otros procesos como la macrooposición por méritos que arrancó a principios de año y de la que ya se están publicando las listas por categorías. "Convocatorias anteriores y posteriores están más avanzadas y entorno a esta solo silencio y rumores. Los opositores llevamos 5 meses de espera para una planilla de resultados del examen", explicaba a este diario una de las opositoras que está pidiendo explicaciones por la tardanza.

Alegaciones contra preguntas y por su distribución

La administración ha sido interpelada en varias ocasiones por los sindicatos a este respecto y la respuesta siempre ha sido que se seguía trabajando en los listados ya que el volumen de alegaciones era elevado. Cabe recordar que la planilla de 70 preguntas generó mucha polémica y la presentación de las consiguientes alegaciones de los opositores que han de ser resueltas antes de salir los listados ya que estos se basan en las notas sobre las preguntas que finalmente se den o no por buenas en el examen.

Pese a que hubo preguntas muy comentadas a las puertas del examen por lo llamativas que eran (como la que preguntaba sobre el chemsex), fueron otras las que centraron las alegaciones de los opositores. Así, entre las reclamaciones al tribunal se pedía eliminar preguntas como la número 35, 44, la 57 o la 60 porque o no eran claras o no estaban bien dirigidas y hubo al menos una decena de reclamaciones pidiendo la nulidad completa del examen porque no se había cumplido los parámetros de "proporcionalidad" entre los bloques de preguntas de temario general, normativa sanitaria común y temario específico.

Desde Sanidad, justo la semana pasada explicaron a preguntas de los sindicatos que el listado está ya "casi listo" y que se podrá conocer en "dos o tres semanas" por lo que se espera que se publique a principios o mediados de mayo, antes de las elecciones.

Recursos por premiar más el tiempo trabajado en pandemia

Cabe recordar que todo el proceso de oposiciones que Sanidad está realizando en estos meses (de las ediciones 2017-2018 y 2019) se ve ahora amenazado porque la administración ha decidido ahora extender el "premio" de que el tiempo trabajado en pandemia puntúe el doble a todas las categorías profesionales. El acuerdo se tomó junto a los sindicatos pero ya ha habido opositores que lo han puesto en duda y lo van a llevar ante los juzgados.