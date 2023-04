Ya conté una vez que Don Gonzalo, mi maestro de segundo de EGB, Primaria con la denominación actual, me habló con un mapa de los climas de España y me explicó que los frentes que entran desde el oeste se van vaciando en la Meseta y en los sucesivos sistemas montañosos y llegan desgastados al área mediterránea, donde apenas llega nada. Me parece una explicación mucho más convincente que la de unos señores malvados que los deshacen con estelas de aviones y demás armas malvadas. Ahora que tampoco llegan frentes y que la sequía es igual para todos, antes de ser geógrafo, me explicaron ya en Tercero de BUP, lo que sería Primero de Bachillerato ahora, que el anticiclón de las Azores, unido a veces al centroeuropeo, ejercen un bloqueo, porque evitan los ascensos del vapor de agua, que pueden producir condensación en altitud y lluvia posterior, y son responsables de la sequía ibérica actual. Es una mala noticia, bastante bien razonada por la ciencia, que los que informamos del tiempo damos cuando todo esto se alarga en el tiempo y da lugar a secuencias secas, pero de la que no somos responsables. No obstante, resulta más lógico para algunos tacharnos de cómplices de una conspiración de la OTAN y los gobiernos para controlarnos no sé muy bien con qué objetivos. La cultura científica es la mejor forma de combatir todas estas explicaciones que nos retrotraen a épocas pasadas. En mis clases de Riesgos climáticos dedico un tema a hablar de las explicaciones mitológicas de los desastres naturales del pasado y les recuerdo que no dejan de buscar una explicación “lógica” ante la falta de explicaciones científicas y les advierto de que las cosas no han cambiado tanto. Se siguen dando respuestas del tipo de las ya citadas, con la diferencia de que ahora sí hay opciones de base científica convincentes. Lo más curioso es que si AEMET o cualquier meteorólogo o climatólogo publica algo hablando de lo que se ha hecho y se intenta hacer en la manipulación climática y de las enormes limitaciones en los resultados de las mismas, para desmentir estas teorías, el efecto es el contrario al deseado, porque no hace cambiar de opinión a los conspiranoicos, más bien al contrario, les ratifica en eso de “cuando el rio suena agua lleva” o les acusan de estar vendidos, con unas explicaciones mucho menos “creíbles”, porque son más complejas, que las que ellos defienden. Se consigue por tanto un efecto contrario al deseado. En fin, que llueva ya, por favor.