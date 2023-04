"Fracaso absoluto" e "inacción total" frente "actuación eficaz y profesional" y aumento del 150 % de los recursos. Los incendios forman parte de los problemas a los que han de enfrentarse los gobiernos y es, por ello, uno de los temas que se cuela en el debate político, marcado ahora por la cita con las urnas el 28M. Así, los fuegos sufridos hace un mes en Villanueva de Viver han sido parte este miércoles del rifirrafe de precampaña en las Corts con choque entre las conselleras responsables en la materia, Gabriela Bravo e Isaura Navarro, y la oposición.

La vida sigue igual en la cámara autonómica pese a que estén disueltas. Es más, la convocatoria electoral solo hace que aumentar el argumentario de las formaciones y la proyección de dos realidades totalmente diferentes si se está en un partido de gobierno o si se está en la bancada de enfrente. Puede haber coincidencia en algunos puntos, en que existe un cambio climático con implicaciones meteorológicas que aumentan la gravedad de los incendios (Vox al margen), pero ahí se acaba el acuerdo y se inician las diferencias de gestión.

La primera en comparecer ha sido la consellera de Justicia e Interior, quien entre sus competencias tiene la gestión de las emergencias, es decir, de la extinción. Bravo ha relatado los 20 días de actividad frente al fuego, desde que el 23 de marzo a las 12:41 se recibió la primera llamada de aviso hasta que el 11 de abril se declaró su finalización. De esta tarea ha destacado que se actuó "con eficacia y profesionalidad" y con una "excelente coordinación" entre administraciones frente a la complejidad de tres factores como la meteorología, la orografía y el abandono de campos.

Ir a un "modelo de gestión integral"

En su intervención, que en momentos ha levantado cierta tensión, la titular del área de Interior ha insistido en que el cambio climático "es una de las mayores amenazas" sobre la Comunitat Valenciana y que un incendio de esta magnitud en el mes de marzo "es una prueba más" de este "gran reto". Así, ha desgranado algunas de las medidas puestas en marcha por el Consell como el avance hacia un "modelo de gestión integral" de las emergencias, los vuelos preventivos o que haya una "plantilla estable" anual de bomberos con un refuerzo de 180 profesionales a partir del 15 de abril frente al "modelo del PP" con el caso del cártel del fuego por el que Anticorrupción pide 21 años de cárcel para el exconseller Serafín Castellano.

Sin embargo, las declaraciones de Bravo no han convencido a la oposición. "En vez de utilizar tanto el cambio climático como escudo, habría sido mejor haber actuado", le ha reprochado a Bravo el portavoz 'popular', José Antonio Rovira, al tiempo que ha añadido tras ocho años del Botànic "no han hecho absolutamente nada, ha sido un fracaso absoluto". "Se ha actuado tarde y mal", ha criticado por su parte el síndic adjunto de Ciudadanos, Fernando Llopis, quien ha calificado al Consell como "los mayores negacionistas del cambio climático porque no aumentan las plantillas pese a la amenaza que supone el cambio climático".

Discrepancias en la prevención

Tras la consellera responsable de la extinción ha comparecido Isaura Navarro, consellera de Agricultura, área encargada de la prevención de la que ha dicho "es decisiva" para evitar los daños del fuego y de la que ha hecho gala. Así, ha destacado que en 2022 se ejecutaron 23 millones de euros, "cuatro veces más" que los 6,6 millones que invirtió el PP "en toda su última legislatura" y ha remarcado que ha sido el Botànic quien reguló la "obligatoriedad" de redactar los planes de prevención en los ayuntamientos pasando de 39 planes locales en 2015 a tener a día de hoy 469.

Sin embargo, ha destacado que una de las dificultades con las que se está encontrando la Administración autonómica en la labor de prevención en los terrenos forestales está la propiedad de los terrenos con más de la mitad en manos privadas. De hecho, según ha detallado, más del 80 % de los terrenos forestales de Castelló y Alicante son propiedad privada, lo que, ha dicho, limita la capacidad de la Generalitat en la gestión de estas áreas mientras que en Valencia sí que son mayoritarios los terrenos públicos (un 55 %).

"El récord de abandono de tierras es lo que tiene, esto ha sido un incendio anunciado", ha comenzado su intervención el síndic adjunto del PPCV, Miguel Barrachina, quien ha culpado a la izquierda y su "ecologismo de salón" de provocar este abandono de cultivos. Por su parte, Eduardo del Pozo, de Ciudadanos, ha relacionado los incendios en Castellón con el "gravísimo problema" de la despoblación y las "penosas políticas" en agricultura y ganadería donde falta relevo generacional y ha acusado al Botànic de "criminalizar" a estos sectores por "no dejarles trabajar" en los montes.

En su réplica, la consellera ha afirmado que "ahora por fin se hace un trabajo de prevención y ordenación" cuando el PP antes de 2015 "no hacía absolutamente nada", además de preguntarle si quieren "los montes tan limpios como campos de golf". Así, ha anunciado que este viernes ha convocado a la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana para que se pueda pastorear durante este año en los terrenos afectados por los incendios de 2022, como el de Bejís o la Vall d'Ebo. "Eso es ecologismo que funciona", ha zanjado.