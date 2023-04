Unos carteles con la forma del burro que utiliza el Partido Demócrata estadounidense donde se pueden leer 'Ximo for president' dan la bienvenida. Es lo más parecido a un logo partidista que se puede ver en el patio porticado del Centre Cultural del Carme de València donde este miércoles se presentó la Plataforma Cívica Ximo President con la que personalidades independientes de diferentes ámbitos se han conjugado con un objetivo: un tercer mandato de Puig al frente del Palau de la Generalitat.

Si como avisa el refrán se puede decir quién se es según con quién se anda, Puig se ha rodeado para el camino electoral de perfiles del más amplio espectro en busca de ese "para la mayoría" con el que el dirigente autonómico y su formación quieren ganar las elecciones el próximo 28 de mayo y reeditar un nuevo gobierno de izquierdas. Aunque del PSPV apenas se oyó alguna mención. Ni vista de rosas y puños. Lo más cercano, el color rojo de las letras con el nombre del protagonista del acto sobre la lona blanca del escenario.

Para muestra de la transversalidad, la participación en el acto de un exdiputado de Podem en la anterior legislatura, Josep Almería; un excandidato de Compromís en Castelló, Roger Mira; la primera líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Carolina Punset, la última candidata a la Generalitat de UPyD en 2015, Alicia Andújar; el presidente de otro partido, Demócrates Valencians, Lluís Bertomeu; o quien fuera presidente regional del CDS, Gerardo Muñoz. Todos, excepto este último, rivales electorales de Puig en algún tiempo pretérito. Todos, sin excepción, han loado este miércoles desde el escenario al jefe del Consell y compañero de listas, en el caso de Andújar, y de gobierno, en el caso de Punset.

"Persona de confianza", "gran sensibilidad", "posibilismo para el acuerdo", "opción sensata y autonomista" o "capacidad para la convergencia" fueron algunos de los calificativos que sus excompetidores, hoy apoyos, le brindaron a Puig, protagonista en primera fila. "A mí me reconforta mucho, es la fotografía que me gusta de mi autonomía, con la mayoría he confrontado, pero me unen muchísimas cosas y somos capaces de entendernos", señaló el aludido cuando tomó la palabra.

"Este no es un proyecto de una persona, es de muchas, alguien tiene que encabezar, pero yo soy uno de tantos, sin otros sería imposible", explicó Puig ante tanto agasajo. Lo hizo en un segundo turno de intervención, en lo que se convirtió en una conversación junto a dos referentes en el ámbito científico e integrantes de la plataforma: la oncóloga Ana Lluch y el químico Avelino Corma. "Se me hace raro estar en el centro", dijo Puig, efectivamente, en medio del escenario.

Lluch y Corma destacaron los avances en los últimos ocho años del Ejecutivo autonómico, como la gestión de la pandemia o el aumento de la inversión para el desarrollo tecnológico de las empresas. "El Botànic I y el Botànic II han hecho un trabajo increíble por la investigación", explicó en esta línea Lluch quien pidió "no perder nuestra sanidad pública". "Ha sido un éxito tremendo", agregó Corma sobre el trabajo hecho por la Agencia Valenciana de Innovación junto a los centros de investigación y las empresas. Y para cerrar, de nuevo, 'Libre' de Nino Bravo, el himno 'independiente' de la campaña de Puig.