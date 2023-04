Nueve partidos desaparecen y diez emergen como novedad el 28M

Y llegó el día. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó ayer la resolución de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana por la que se ordena la publicación de las candidaturas presentadas por las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia que concurrirán a las elecciones a las Corts del próximo 28 de mayo. A estos comicios autonómicos se presentan un total de 19 formaciones políticas (17 en Valencia, 16 en Alicante y 15 en Castellón). El mismo número de 2019 pero con cambios en las formaciones. Quienes tienen representación en el parlamento valenciano volverán a concurrir en las tres circunscripciones. Así, el Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP), Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida (UP-EUPV), Ciudadanos (Cs) y Vox vuelven a proponer candidaturas.

Además, hay partidos que repiten en la carrera hacia las urnas y estuvieron presentes en 2019 (aunque no tuvieron representación) y de otros que emergen para esta cita, que son nuevos o que no concurrieron en los últimos comicios. República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu (RVPE); Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE); Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) sí se presentaron en 2019 pero Units; Alianza por el Comercio y la Vivienda (Alianza CV); Decidix; Los Verdes-Ecopacifistas; Partido Alicantino Regionalista-Esperanza Ciudadana (PAR-EsC); Recortes Cero; Escaños Blancos; Centrats la Nostra Terra (Centrats) y Unión Demócrata del Pueblo (UDP) y Por un mundo más justo (PUM+J) no lo hicieron y ven este año una oportunidad para tirar la moneda al aire e intentar entrar en las Corts, aunque sea difícil.