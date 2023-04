La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha reclamado al Gobierno de España que tome "medidas" para solucionar el problema de las vías de Cercanías que cruzan diferentes localidades del área metropolitana de València y en las que esta semana falleció atropellada una joven de 19 años en Alfafar, la tercera víctima mortal en 8 meses. En este sentido, Mas ha señalado tras el pleno del Ejecutivo autonómico que espera que tras la reunión del próximo martes entre los ayuntamientos y Adif salga con "medidas concretas" que se "inicien ya".

"Ante una inseguridad pública en un punto concreto las administraciones han de responder", ha asegurado Mas que se ha mostrado favorable a que se realice el soterramiento de las vías que reclaman los consistorios de estas localidades, entre ellas, Alfafar. Sin embargo, Mas ha pedido "esperar a ver qué sale de la reunión" y ha negado que esta situación suponga un "ninguneo" del Gobierno: "Sería un ninguneo si no hubiera reunión".

Asimismo, además de reivindicar que las "medidas concretas" y que sean llevadas a cabo "on la máxima premura posible", Mas ha ofrecido a la Generalitat, que no tiene competencias en la materia ya que los Cercanías son parte de la red estatal, como "interlocutora" para "ayudar a acercar posturas entre los afectados y quien tiene las competencias". "La Generalitat está dispuesta a mediar, es un tema que nos preocupa", ha sentenciado.

Aplicar la ley de Vivienda "en cuanto entre en vigor"

No ha sido el único tema al que se ha referido la vicepresidenta del Consell. Mas también ha llamado a llevar a cabo una "aplicación total lo más rápida que se pueda" de la ley de vivienda estatal, aprobada el jueves en el Congreso, y que dota a las autonomías de la posibilidad de regular los precios del alquiler. "En cuanto entre en vigor", ha señalado en la rueda de prensa mientras ha criticado que haya otras comunidades que "miren para otro lado".

"No me cabe en la cabeza que otras comunidades autónomas no hagan lo mismo que vamos a hacer nosotros que es aplicar la ley con la máxima celeridad posible", ha señalado en referencia a las reticencias de los gobiernos autonómicos del PP, como Andalucía o Madrid, de negarse a aplicar esta norma. "Tenemos un problema de proyectos de vida que no se pueden desarrollar y hay que actuar", ha indicado.