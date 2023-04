"El ingreso en cuenta corriente de forma demorada y por un importe acumulado de la prestación es consecuencia de una falta de diligencia del organismo que la concede". Así lo asegura el juez que ordenó devolver el embargo de 447 euros del Ingreso Mínimo Vital que un banco le había realizado a una mujer por una deuda con la comunidad de vecinos tras criticar que una ayuda de mínimos se conceda con retraso y de forma acumulada.

Además, afirma que el "embargo practicado desvirtúa el objetivo por el que se concedió la prestación, que no es otro que paliar la ausencia de recursos económicos de la unidad económica de convivencia, desde le mismo momento en que se reconocen sus efectos económicos". Es más, en la sentencia el juez recoge que el hecho de que el ingreso se realizara en un solo pago "mediante obligada transferencia bancaria no debe irrogar un perjuicio a la beneficiaria".

Y es que el banco asegura que realizó el embargo en base a los más de 3.000 euros que había recibido la mujer el mes anterior en un pago percibido como "pensión". Sin embargo, esa cantidad correspondía a los atrasos del Ingreso Mínimo Vital de 2021 que la mujer recibió en 2022. Por eso recibió en su cuenta bancaria, y de forma puntual, un ingreso de más de 3.000 euros. En la sentencia, el banco alega que «consta que el ingreso de la pensión de la recurrente fue de 3.871,65 euros» y que por eso procedió a requisar la deuda.

Las ayudas no se pueden embargar

Ahora bien, la sentencia recoge jurisprudencia del Tribunal Constitucional que asegura que "nuestra legislación excluye determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables por las más variadas razones de interés público o social, razones ente las que destaca la de impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida económica del ejecutado y ponga en peligro su subsistencia personal y la de su familia". Y añade que la "efectividad de los derechos patrimoniales no puede llegar al extremo de sacrificar el mínimo económico vital del deudor".

Por otra parte, el límite de embargabilidad recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil establece "que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el Salario Mínimo Interprofesional.

La mujer consiguió recuperar su dinero un año después y lamenta el "calvario" que sufrió cuando se vio en la cuenta con 10 euros tras el embargo "ilegal" del que fue objeto y el "vía crucis" que ha atravesado para conseguir "que me devolvieran lo que es mío". "Nadie me ha indemnizado por el perjuicio ocasionado. Me pasé un año con derecho a recibir el IMV pero sin recibirlo, pidiendo dinero prestado y haciendo malabares. En esta casa vive una niña pequeña. Y encima, cuando me pagan los atrasos me embargan la cuenta. Y al banco no le han sancionado. Y a la letrada que ha demorado el proceso judicial un año, tampoco", concluye.