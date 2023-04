Esquerra Unida pide a Díaz y a Podemos que rebajen el "ruido" sobre Sumar

La 'número dos' de Unides Podem-Esquerra Unida a las elecciones autonómicas por Valencia, Rosa Pérez Garijo, cree que tanto Yolanda Díaz como la dirección nacional de Podemos deben evitar el "ruido innecesario" sobre la integración del partido morado en Sumar, aunque confía en que "todos y todas" estarán en la plataforma que impulsa la vicepresidenta para las elecciones generales.

"Yo soy de las que piensa que hemos de estar todos y todas en Sumar y espero que finalmente sea así. Cada uno tiene sus tiempos para llegar a acuerdos y hay que respetarlos (..:) Vamos a intentar que haya un acuerdo y yo creo que sin duda lo habrá", asevera preguntada por las discrepancias entre Díaz y Podemos sobre un acuerdo de primarias previo a su integración en Sumar.

Garijo espera que estas diferencias no afecten a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, dado que Sumar "no juega" en estos comicios. Por eso, pide "intentar que el ruido innecesario sea todo lo evitable posible porque es perjudicial y el debate se tiene que dar de otra manera".

Con todo, la tensión generada entre los morados y la vicepresidenta segunda del Gobierno salpica a la campaña autonómica valenciana. Mientras Díaz y Podemos no acaban de ponerse de acuerdo y se lanzan dardos cruzados en redes sociales y medios de comunicación, en la Comunitat Valenciana, hay un triángulo amoroso a resolver. Compromís o Unides Podem.

¿Por quién hará campaña Díaz en la Comunitat Valenciana? Sumar todavía no lo ha revelado, algo que puede inquietar a los morados pues, contar con su apoyo explícito haría ganar músculo a su campaña autonómica. Por otra parte, y ya de cara a las generales, Rosa Pérez Garijo augura que Compromís, Podemos e Izquierda Unida estarán en Sumar, al igual que la Chunta Aragonesista o Más Madrid: "Me gustaría que estén todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE y que se pueda construir un bloque de cambio".

Dimisiones en EUPV: "No hay nada que resolver"

A nivel orgánico, cuestionada por las dimisiones hace unos meses de miembros de la Ejecutiva de EUPV que ella encabeza, Garijo defiende que la dirección de su partido se ha centrado desde entonces en el trabajo "brutal" de lograr las candidaturas conjuntas con Podem y asevera: "Cada uno sabe en cada momento lo que debe o no hacer en la organización".

"Ellos decidieron apartarse en un momento fundamental, tanto para las negociaciones como para el trabajo de cara a las elecciones, pero evidentemente siempre hay gente dispuesta a asumir ese trabajo. Y aquí estamos", argumenta, y añade que "si es incongruente o no lo deben contestar ellos".

Dicho esto, afirma que "no hay nada que resolver" en la dirección de EUPV tras el 28M, pues "la ejecutiva sigue y ha hecho el trabajo que ellos deberían haber hecho". "Cuando pasen las elecciones, supongo que se hará alguna ampliación de la ejecutiva y, bueno, las personas que no quieran...", comenta dejando la puerta abierta a posibles salidas, tras lo que remarca que estar en la dirección "no conlleva ningún tipo de contraprestación".

Garijo prefiere no entrar a valorar la situación en la que estará Estefania Blanes, una de las cinco dimitidas y 'número dos' a las autonómicas por Alicante, al plantearle si debería continuar como portavoz adjunta de Unides Podem en Les Corts: "Quien lo sea, se decidirá".