El alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha reiterado su deseo de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pueda asistir a un acto de la coalición valenciana durante la campaña electoral del 28M porque sería "estupendo". No obstante, ha señalado que si Díaz opta por ir a uno de Unides Podem él "no se enfadará" porque entiende su "situación" como miembro de este partido en el ejecutivo central.

"Yo no me enfadaré. Me encantaría que estuviera con nosotros, pero yo entiendo su situación. Ella está en un gobierno con los ministros de Podemos. Esa es la situación real", ha afirmado Ribó en una entrevista a Europa Press. El cabeza de lista de Compromís indicó recientemente que había invitado a Díaz a participar en su campaña electoral aunque matizó que no sabía si podría acudir. La gallega, por su parte, ha evitado hasta el momento concretar si vendrá a la Comunitat Valenciana a apoyar la campaña del 28M y si lo hará en favor de Unides Podem-Esquerra Unida o Compromís.

Compromís y Esquerra Unida acudieron al acto celebrado el pasado 2 de abril en el pabellón de Magariños en Madrid de presentación de Sumar. Una cita en la que Díaz se postuló públicamente para ser candidata a la presidencia del Gobierno. Un apoyo explícito de los dos partidos valencianos que se integran en la plataforma de la ministra de Trabajo que Podem no dio, todavía pendiente de las negociaciones de la dirección nacional de los morados con Yolanda Díaz.

Mientras tanto, en la Comunitat Valenciana, las elecciones autonómicas están cada vez más cerca y la izquierda alternativa al PSOE se pregunta si Yolanda Díaz vendrá en campaña y a quién dará apoyo, si al partido con el que está en el Gobierno, Unidas Podemos o a Compromís. Con ambas formaciones mantiene buena relación.

"Le he manifestado, como dije y he reiterado, que para mí sería muy satisfactorio contar con su presencia en esta ciudad durante la campaña electoral", ha expuesto, por su parte, Ribó. A su vez, ha señalado que "dicho eso", entiende "que es complicado para ella" y "mucho más, cuando estamos en campaña electoral" y ella es una representante de Unidas Podemos en el Gobierno.

"Creo que hay que trabajar en esta dirección. Vamos a trabajar en esta dirección, pero siendo realistas y sabiendo en qué momento estamos y que estamos compitiendo", ha declarado, teniendo en cuenta que para los comicios municipales en València y autonómicos en la Comunitat Valenciana Compromís y Unides Podem concurren por separado. El candidato de Compromís ha opinado que "eso suma una dificultad". En todo caso, ha reiterado su "deseo" de que pueda estar junto a esta coalición. "Si podemos conseguir que Yolanda Díaz venga, para mí sería estupendo", ha añadido.

"Las cosas van a cambiar"

"A partir del 28 de mayo las cosas van a cambiar indudablemente porque estaremos en una situación nueva" distinta al contexto actual, en el que "hay sitios donde se va juntos" a los próximos comicios y otros "donde hay posiciones diferenciadas y se va en listas diferenciadas".

Preguntado por el ofrecimiento que hizo a Esquerra Unida para ocupar un puesto en su nueva candidatura para el Ayuntamiento de València y por la decisión de esta formación de presentarse junto a Podem, el cabeza de lista de Compromís ha explicado que es consciente de que "si iban a ir con Podemos en las elecciones autonómicas había una gran dificultad" para que no fuera así en las locales.

"Yo no me llamo a engaño. Hacer una coalición en la ciudad y otra autonómica es algo que la gente que va a votar entiende con dificultad y que puede desorientarla. Por eso, he entendido la situación. Nuestro ofrecimiento estaba. No ha podido cuajar, lo siento" y "espero que cuaje pronto en otras elecciones", ha explicado Joan Ribó.