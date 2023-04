"Yolanda (Díaz) se gana el protagonismo con trabajo"

Un cóctel de elementos que sitúa el inicio de esta crónica en la casa donde nació. Cuando aterriza en Castellar-Oliveral, Alabau no sabe hablar otra cosa que no sea valenciano pese a vivir desde hace décadas en Ferrol. Las raíces. Ni la distancia ni el tiempo las rompe de cuajo, comenta. Vuelve cada verano al barrio que la vio nacer e invita a Levante-EMV a entrar en una casa de pueblo valenciana que se abre tras un gran portón de madera pulida. En el recibidor, cuenta que su padre, que era agricultor, guardaba el arroz que recogía en un piso superior y señala un agujero en el techo: «Y por aquí dejaba caer el arroz para llenar los sacos y venderlos» y mientras escenifica con las manos el trabajo, es fácil imaginarse una escena en ese mismo lugar hace más de cincuenta años.

Sari Alabau acaba de llegar a Castellar-Oliveral para visitar a sus hermanos. Desde su veintena vive en Ferrol, en la provincia de A Coruña, en Galicia y allí ha desarrollado toda su carrera docente y siempre vinculada, también a la política y a los movimientos sociales. Alabau conoce a Yolanda Díaz desde que tenía cinco años y sus padres la llevaban a asambleas o actos de partido en los que también estaba Sari con su hija y ha trabajado con ella en varias etapas de su vida política en el Ayuntamiento de Ferrol.

Sari siempre fue pionera. La primera mujer en sindicatos universitarios clandestinos en el tardofranquismo, cuando entró en la facultad de Ciencias de la Universitat de València (UV) para estudiar Física; la rebelde que dejó su pueblo para luchar por sus ideas y pasó de ser "Rosarito" a ser "Sari", la que salió a las calles para reivindicar la libertad y a la que encarcelaron en la prisión de mujeres en València primero y después en A Coruña durante cuatro meses precisamente por eso, por participar en la protesta sindical de marzo de 1972 en los astilleros ferrolanos de la Empresa Nacional Bazán, donde murieron dos trabajadores en un tardofranquismo moribundo que todavía arrastraba las últimas dinámicas violentas de la dictadura.

Sari también es la que llegó a Ferrol en 1970 y durante los meses en los que vivía sola (pues su marido "fue castigado a hacer el servicio militar en Cádiz", tal como explica) se unió a asambleas ciudadanas políticas y a movimientos culturales y de mujeres. Nunca fue la "mujer de", más bien al revés, cuenta. Alabau es un baúl lleno de tesoros en forma de historia viva, un armario a rebosar de experiencias, anécdotas y vivencias, también duras, que hacen que el tiempo se pare al escucharla.

Se ha dedicado desde bien joven a la búsqueda constante de la justicia social que todavía hoy persigue. Un objetivo que compartía, primero con los padres de Yolanda Díaz, Suso y Carmela, desde la clandestinidad de un Partido Comunista todavía ilegalizado y luego con ella misma, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ferrol, en los primeros años en los que la líder de Sumar entró en política, desde la base. Su pueblo.

Ahora han pasado muchos años. Y también muchas cosas. Lo que motiva en un inicio esta conversación es que Alabau compartió camino vital y vio crecer a Yolanda Díaz. Por eso, y por la relevancia que cobra especialmente la figura de Díaz en la actualidad política, también la de la Comunitat Valenciana, donde los tres partidos a la izquierda del PSOE (Podem, Esquerra Unida y Compromís) le dan o quieren darle apoyo, este diario pregunta a una de sus compañeras de trayectoria política.

«Yolanda Díaz se gana el protagonismo con trabajo». Esta es la primera frase de Sari Alabau cuando se le pregunta cómo es Díaz. En plena negociación de la gallega con Podemos para construir un frente amplio a la izquierda del PSOE en el ámbito estatal, que se llame Sumar y que encabece ella, este diario se pregunta qué se puede esperar de ella en cuanto a pactos y maneras de trabajar, en la antesala de unas elecciones autonómicas, en la Comunitat Valenciana, donde todavía es una incógnita por quién hará campaña la gallega de cara al 28M y a escasos 30 días de las. ¿Compromís, Unides Podem o ambas?. Y se lo pregunta a quien la vio crecer.

«Es muy trabajadora, muy sistemática y sabe hacer equipos. Eso sí, no se deja mangonear, tiene las ideas muy claras y nunca se levanta de una mesa de negociación, intenta aproximar distancias». Unas cualidades políticas, opina Alabau, que Díaz "ha heredado de sus padres, que buscaban la justicia social al tiempo que trabajaban por encontrar complicidades".

"Una empresa quiso comprarle y se puso como una leona"

Lo que también aporta Sari Alabau son algunas anécdotas de cuando compartía gobierno municipal en Ferrol con Yolanda Díaz. Era la titular de Cultura y una vez una empresa intentó comprarla para llevarse una licitación, se puso "como una leona". "Si me contratas a mi las obras, no te vas a arrepentir", le dijo según cuenta Alabau. "Los gritos se oían desde fuera. "Yolanda no lo iba a permitir, le empezó a decir más que a un perro, que cómo se atrevía, que estaba hablando de dinero público", recuerda. Un ejemplo, dice, "de su integridad". "Pongo la mano en el fuego por ella".