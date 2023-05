Casi la mitad de las personas que contaron con el apoyo de Cáritas para buscar empleo el año pasado lo encontraron. Eso sí, la entidad social denuncia que encontrar empelo no implica salir de la exclusión social, habida cuenta de las precarias condiciones laborales para la figura de un "trabajador pobre" que sigue creciendo.

Por ello, el Día del Trabajo, Cáritas alza la voz para publicar sus datos anuales y para reiterar su apuesta "por el trabajo decente, dado que este supone la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, condiciones laborales dignas y adecuadas a cada persona, seguridad en el trabajo, estabilidad y calidad de vida para las familias, desarrollo personal y participación e integración social.

A lo largo de 2022, Cáritas atendió a 3430 personas, en la orientación y acompañamiento a la búsqueda de empleo en todo el territorio de la diócesis de Valencia, de las cuales, un total de 1465 lograron una inserción laboral. Uno de ellos fue Axel.

En primera persona

Axel y su mujer llegaron a València en septiembre de 2018, cuando ella se quedó embarazada y decidieron dejarlo todo y "luchar por un trabajo que nos permitiera criar y educar a nuestro hijo con todos los derechos inherentes al ser humano". Los inicios no fueron fáciles pero acudieron a Cáritas que en aquel momento les ofreció acompañamiento y orientación laboral. En la actualidad, Axel ha concluido su periodo de inserción en la empresa de inserción Koopera, vinculada a Cáritas, que se ocupa del reciclado textil donde va a iniciar una nueva etapa: «El trabajo me gusta mucho. Me han puesto como técnico de acompañamiento. ¡Qué responsabilidad! Ya no es la gestión de las prendas de ropa. Nos dan formación para indicarnos cómo manejarnos con los empleados que van llegando nuevos. No es fácil, pero es importante», explica con emoción. Por su parte, su mujer, que también pasó por Koopera, ha creado su propia marca de accesorios con productos reciclados y hoy es una emprendedora con una empresa propia.

Gracias al apoyo de 159 voluntarios y voluntarias, durante el año pasado, un total de 2678 personas fueron acompañadas desde el Servicio de Orientación Laboral y los 29 Equipos de Acompañamiento de Empleo distribuidos por todo el territorio de la diócesis de Valencia. De ellas, el 65% son mujeres y la franja mayoritaria de edad se sitúa entre los 31 y 44 años. Cáritas acompaña a las personas en materia de empleo desarrollando junto a ellas itinerarios de orientación laboral, tanto individuales como grupales, para que puedan mejorar su nivel de empleabilidad. Del mismo modo, la Agencia de colocación les ofrece un servicio de intermediación laboral, donde gracias a la sensibilidad de muchas empresas, se gestionan ofertas de empleo que empleadores particulares y empresas confían a la entidad.

La inflación y la guerra

Cáritas Valencia ha constatado, durante el año pasado, en el que la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania debilitaron todavía más la economía de las familias vulnerables, lo que ya venía advirtiendo en los últimos años: tener un empleo ahora no supone salir del ámbito de la exclusión; no facilita la consolidación de derechos y, por tanto, la figura del "trabajador pobre" sigue creciendo, y la precariedad laboral es una realidad en aumento.

Además, según el Informe 2022 de la Fundación Foessa sobre Exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana, en la dimensión del empleo se dan situaciones de exclusión porque los miembros del hogar se encuentran en desempleo o los empleos a los que acceden son sin contrato o sin cobertura de la seguridad social, produciéndose una alta inestabilidad laboral.

Esta inestabilidad conlleva, y en ello ponemos el acento este año, un aumento de la siniestralidad y la mortalidad en un 19% con respecto a 2021. En el mundo fallecen cinco personas trabajando cada minuto, dos al día en nuestro país, siete cada mes en la Comunitat Valenciana.

Por ello, con motivo del Día internacional del Trabajo, Cáritas Valencia reitera su apuesta por el trabajo decente, dado que este supone la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, condiciones laborales dignas y adecuadas a cada persona, seguridad en el trabajo, estabilidad y calidad de vida para las familias, desarrollo personal y participación e integración social.