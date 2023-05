La vacuna de la gripe para niños será inhalada y no pinchada

Los niños valencianos de 24 a 59 meses que vayan este otoño a vacunarse contra la gripe (dentro de la primera campaña de vacunación que incluye a 200.000 pequeños de 6 a 59 meses) recibirán una dosis de vacuna por la nariz y no pinchada. Así lo ha decidido la Conselleria de Sanidad después de escuchar la petición de las cuatro sociedades científicas de Pediatría de la Comunitat Valenciana que abogaban por comprar este tipo de presentación vía intranasal y no intramuscular y que no necesita de aguja para ponerse.

Según han confirmado fuentes de Sanidad a este periódico, de los 200.000 niños a los que se quiere vacunar contra la gripe por primera vez este otoño (siguiendo una recomendación de la OMS que ya han adoptado varios países y algunas comunidades autónomas), serán unos 119.000 los que recibirán la vacuna inhalada y no el pinchazo.

La diferencia entre poner una u otra vacuna la marcará la edad del niño: de los 6 a los 24 meses se tendrá que mantener la vacuna pinchada porque la inhalada que está en el mercado está indicada para niños a partir de los dos años y hasta los 18. Desde la administración esperan que esta fórmula con dos inhalaciones por la nariz sea "mejor aceptada" por los pequeños y, por tanto, una baza a favor de que la campaña sea un éxito, una de las grandes dudas entre todos los implicados tras las baja adhesión que tuvo la vacunación infantil de covid, con solo la mitad de niños.

"Más rápido, menos doloroso y más eficaz"

Las cuatro sociedades científicas de Pediatría pidieron este cambio en una reunión con la Dirección General de Salud Pública que tuvieron la semana pasada. Los pediatras pedían la colaboración de Sanidad ya que la entrada de los niños en las recomendaciones de vacunación contra la gripe de cada otoño suponía enfrentarse a inmunizar a 200.000 pequeños en poco tiempo.

"Si la gripe empieza tan pronto como esta temporada a mitad de noviembre, nos puede pillar sin que nos haya dado tiempo para vacunarlos a todos", explicaba la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez, de ahí que pidieran el cambio a este tipo de presentación porque iba a ser "más rápido que pinchar, además de menos doloroso", según Suárez.

Los especialistas ponían sobre la mesa, además, otra ventaja de esta forma de protegerse contra la gripe. La vacuna intranasal estaba formulada a partir de virus vivos atenuado y al ponerse por la nariz en dos inhalaciones (una en cada fosa nasal) no solo genera inmunidad "a nivel sistémico" contra la infección y sus formas graves "sino también en las mucosas", según Suárez. Esto supone que esta vacuna tiene ese efecto esterilizante que se buscaba (y no se consiguió) con la vacuna de la covid-19: aunque la persona vacunada se contagie, no transmitirá el virus.

Proteger a los niños y a los mayores

Ese efecto de protección individual pero también, colectiva, es precisamente uno de los argumentos que se esgrimieron para defender la entrada de los niños en la campaña de vacunación de gripe de todos los otoños ya que ellos son los que llevan la "carga" de enfermedad aunque las peores consecuencias son para los abuelos.

De la experiencia que se ha tenido este primer año en otras comunidades todavía no se pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, y según han explicado a este diario fuentes expertas en vacunas, esta temporada de gripe fue la primera en la que se vacunó a los niños en Murcia. Allí, sin llegar al 50 % de vacunados "no llegaron a tener la segunda oleada de gripe" registrada en el resto de España y también la C. Valenciana a finales de febrero. Sin embargo, en Galicia, con "más del 50 % de niños vacunados" sí que la han tenido", de ahí que haya incertidumbre por saber cómo va a funcionar aquí.

Por lo pronto, Sanidad y los pediatras valencianos se han emplazado para trabajar juntos en diseñar una campaña que explique las razones de por qué es recomendable vacunar a los más pequeños y no solo a los de riesgo, como hasta ahora. Suárez recuerda que los padres "no son conscientes de la complejidad de la gripe" ya que, aunque la letalidad es reducida (se estima que al año pueden fallecer 5 niños menores de 5 años por gripe) en comparación con su impacto entre los ancianos, sí hay muchas hospitalizaciones graves (unas 800 en toda España) y el 70 % de los que entran al hospital "no tienen factores de riesgo, son niños sanos", añade la pediatra.