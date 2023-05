Solo diez médicos de Primaria retirados aceptan volver a trabajar con la jubilación activa

Una decena de médicos de Familia y pediatras que ya se habían jubilado han aceptado volver a reincorporarse al trabajo en varios centros de salud cobrando además de su sueldo un 75 % de la pensión a través de la llamada jubilación activa mejorada. Otros 76 profesionales que ya habían decidido prolongar el servicio más allá de los 66 años también se han podido beneficiar de esta medida excepcional que la Conselleria de Sanidad ha ofertado, por ahora a 249 médicos y pediatras que cumplían con los requisitos.

Esto supone que uno de cada tres profesionales a los que se les ha ofrecido han aceptado una jubilación activa mejorada, la iniciativa del gobierno central para rescatar y mantener a más facultativos en la Atención Primaria. La idea la presentó la ahora exministra Carolina Darias a finales del año pasado y busca retener y recuperar para el trabajo activo con un incentivo económico a los médicos y pediatras de la Atención Primaria, profesionales que escasean en las bolsas de empleo.

Esta falta de médicos supone un verdadero problema para cubrir plantillas y, por tanto, no tener demoras en los centros de salud algo que se sufre especialmente todos los veranos y en épocas de alta demanda como en temporada de gripe y no solo en la sanidad valenciana, sino en toda España.

Un aliciente para unos, un parche para otros

El beneficio llega para 86 trabajadores de la sanidad pública pero, la recuperación de especialistas jubilados es escasa si se tiene en cuenta los 3.700 médicos y pediatras que hay en activo en los centros de salud de la C. Valenciana. El resultado no ha sido, sin embargo, mal recibido por la administración. Desde Sanidad recuerdan que el impacto de la medida no debe ser valorado ahora sino a largo plazo en los tres años que está activa ya que entienden que más que "convencer" a los que se han ido, la jubilación activa será un aliciente para que más profesionales quieran quedarse aun cuando lleguen a la edad legal de jubilación.

Desde sectores como los sindicatos no lo ven tan fácil y ya se ha puesto en duda la efectividad de la medida, un "parche" para muchos incluso para el colegio de médicos de Valencia. Porque de fondo están las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria, el "verdadero obstáculo" para que la medida progrese ya que los facultativos ya tienen hoy por hoy la posibilidad de seguir activos en sus puestos más allá de la edad de jubilación y sin miedo a que los muevan a otros sitio pero "son pocos los que lo hacen".

Según fuentes sindicales, la mayoría de los que optan por seguir trabajando son médicos especialistas de hospital pero no tanto de centros de salud por sus condiciones de trabajo: alta presión asistencial con muchos pacientes, poco tiempo para atenderlos, carga burocrática, poco tiempo para investigación o formación... Esta saturación de los profesionales se ha agudizado, además, tras la pandemia. "Hay mucha desafección, desgaste e insatisfacción por no poder hacer bien el trabajo", apuntan desde los sindicatos algo que se ha sentido en las dos jornadas de huelga de médicos que ha habido hasta ahora. Los más movilizados han sido los profesionales de los centros de salud.

Sanidad está trabajando en un plan para actualizar, después de muchos años de reivindicaciones la Atención Primaria, con más recursos y nuevas formas de gestión y mejorar estas condiciones de trabajo pero los cambios no terminan de ponerse en marcha. Por ahora se ha ido avanzando con refuerzo de personal, la próxima compra de material diagnóstico y de cirugía menor para los centros de salud o las videoconsultas, todavía en pruebas. Otras mejoras como la bajada de los cupos de cada médicos se han acordado con los sindicatos a propósito de la convocatoria de huelga de médicos cuya tercera jornada está convocada para el próximo lunes.

Más plazas MIR para tener más especialistas

La jubilación activa mejorada es una más de las medidas para tapar este "agujero" en la Medicina de Familia y la Pediatría pero no el único. Una de las primeras acciones fue aumentar el volumen de plazas de residencia para esta especialidad. Según datos del Centro de estudios del Sindicato Médico de Granada, este mes de mayo está previsto que terminen su residencia 1.913 médicos de Familia en toda España y la cifra saltará a 2.224 el año que viene. Sin embargo, y según un estudio del ministerio recogido también por este centro, en la C. Valenciana el aumento de plazas de formación vía MIR no va a cubrir las jubilaciones previstas: entre 2021 y 2026 van a formarse un máximo de 1.051 médicos vía MIR en esta especialidad y que, en estos años se jubilarán 1.900 profesionales dejando un déficit de 848 especialistas para 2026.

Con todo, y según profesionales del sector y sindicatos, el que haya más médicos que se especialicen en Medicina Familia o en Pediatría no significa que haya profesionales para cubrir las plantillas porque muchos se van a trabajar fuera optando por mejores puestos o "terminan nutriendo otras especialidades que no están reconocidas", explican estas fuentes como la medicina de urgencias que ahora se quiere convertir en especialidad también por lo poco atractivo que resultan los puestos de trabajo en la Primaria.