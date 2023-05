Apenas 60 horas antes de que la campaña electoral comience oficialmente con la pegada de carteles, las Corts, disueltas desde hace un mes, aprobarán una de las medidas estrella del Consell para luchar contra la inflación: el bono de 90 euros para la cesta de la compra. La junta de síndiques ha acordado la celebración de la Diputación Permanente el próximo martes en el que previsiblemente se convalide el decreto ley que regula esta ayuda y que lo haga, además, con el apoyo de la oposición. Aunque no sin críticas.

Tanto PP como Ciudadanos han anunciado su voto a favor de dar luz verde a la medida mientras Vox está estudiando el sentido de su voto lo que abre la puerta a una unanimidad a dos días de empezar la campaña electoral. Y eso que escuchando los calificativos de las formaciones de la derecha a la propuesta no parecen estar muy de acuerdo con el decreto ley 7/2023 que además del bono sobre la cesta de la compra también incluye ayudas para el pago de la hipoteca.

La oposición ha acusado al Consell de que la medida es "pírrica", supone "repartir miseria", dar "migajas", fomentar la "economía subvencionada" y aproximarse al "modelo argentino de clientelismo". Pero el adjetivo coincidente y pese a todos los problemas que, según la oposición, supone la ayuda, la doble medida es "electoralista". Es el calificativo estrella sobre el que han basado sus críticas pero que no evita que la vayan a apoyar después, además, de que la Junta Electoral suspendiera parte de la publicidad de esta ayuda del Consell.

"¿Quién se puede oponer a ayudar a las familias?", ha justificado el portavoz adjunto de Ciudadanos en las Corts, Fernando Llopis, quien, sin embargo, ha insistido en que el Botànic "arruina a las familias y luego les ayuda". Misma línea que Miguel Barrachina, síndic adjunto de los 'populares', quien ha defendido que el PPCV dirá que sí "a cualquier ayuda que palie la situación que viven las familias" pese a que esta sea "pírrica" y pese al "empecinamiento" de Puig de no bajar impuestos.

Y frente a las críticas de la oposición, la celebración del Botànic por la medida que consideran "necesaria". "Tenemos que dar respuesta a las familias que lo necesitan, da igual el mes en el que estemos o el reto partidista que tengamos enfrente", ha señalado Papi Robles, síndica de Compromís. " Porque haya elecciones no hemos dejar de gestionar, las familias no saben si hay elecciones cuando van al supermercado", ha agregado la síndica adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes. "Hemos estado toda la legislatura al lado de la gente, si la derecha no está a favor de la medida, que lo digan", ha dicho Carmen Martínez, para el PSPV.

Debate sobre vivienda

El decreto ley no será lo único de lo que se debata el próximo martes con el pistoletazo de salida de la campaña de fondo. El parlamento autonómico será también un buen escenario para el candidato de Unides Podem y vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, para hablar de vivienda, una de sus competencias en el Consell y que se ha fijado como uno de los debates de la precampaña.

El Botànic, y especialmente los morados, han aprovechado la petición de comparecencia de Vox del responsable de esta materia para hablar del parque público de vivienda. Illueca comparecerá dos semanas después de la aprobación de la ley de Vivienda de la que sacará pecho así como de los anuncios del Gobierno de España sobre el uso de los pisos de la Sareb para alquiler asequible. Es un asunto en el que los de Unides Podem consideran que tienen mucho que ganar y que no han desperdiciado.

Quien no lo hará será el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, pese a que los tres partidos de la oposición habían pedido su intervención para preguntarle por la centralización del servicio de emergencias del Cicu en València y por la celebración de una convención cívica sobre salud mental. Sin embargo, el Botànic ha rechazado su participación asegurando que ya dio explicaciones en su momento y que la Diputación Permanente es para casos urgentes. Su no comparecencia le ha hecho llevarse los calificativos de "cobarde" de la oposición.