Mientras se baten más records de temperaturas máximas en nuestro país, ahora a finales de abril, me preocupan los datos que hace unas semanas publicaba la NOAA sobre el aumento de temperatura en los océanos y mares de la Tierra en las últimas décadas. Esto es lo más importante para el presente y futuro del calentamiento climático de nuestro planeta. Los mares están almacenando calor y un ritmo también acelerado. Se convierten en focos de calor que cuando puedan emitirlo a la atmósfera, siempre que pudiéramos eliminar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que están forzando el balance energético de la Tierra, lo harán de forma lenta. Y prolongarán dicho calentamiento varias décadas más. Por eso, hablamos de efectos de calentamiento climático hasta, al menos, finales del presente siglo. Es lo más inquietante del actual proceso de acumulación de calor en la atmósfera y en las aguas marinas. Hasta ahora he sido optimista siempre que me han preguntado sobre la posible reversibilidad del actual cambio climático. Pero cada vez veo menos margen de maniobra. Con unas emisiones descontroladas, batiendo también un nuevo record este año, con una nula voluntad de cumplir el Acuerdo de París por parte de los principales países emisores, con una atmósfera terrestre que muestra, cada vez más, síntomas de irregularidad en su funcionamiento, con unos registros de temperatura y lluvia cada vez más anómalos en todo el mundo, no nos queda más urgencia que activar medidas de adaptación. Porque esto, lamentablemente, no tiene buena pinta.