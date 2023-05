Nelly perdió el trabajo y se quedó sin ingresos. Se acababa de separar del padre de sus hijas y estaba sola, sin dinero y con dos crías pequeñas de 5 y 2 años. Llegó la pandemia y tiró de sus escasos ahorros hasta que se acabaron. Entonces empezó a vender las cosas que tenía. Luego vendió las que sí necesitaba pero de las que podía prescindir, como el carro de la niña pequeña. «Compraremos un carro mucho más grande», les dijo. Luego vendió cosas imprescindibles, como la nevera. Y cuando le quedaban dos euros en el monedero, desesperada, salió en busca de ayuda. La encontró en Cruz Roja. «Me salvaron la vida», afirma sin dudarlo. Y se emociona la recordar momentos tan duros.

La mujer reconoce que cuando el sistema está en contra, cuando los problemas se acumulan y falta el dinero para alimentos, para la vivienda y para cubrir los aspectos fundamentales de la vida… «es fácil perder los nervios con los hijos, o no prestarles la atención que necesitan». Un hogar con problemas económicos genera tensiones y afecta a la convivencia. «Mi vida se centraba en conseguir dinero para comer y pagar el alquiler. No podía perder la casa en la que vivía con mis dos hijas pequeñas», explica. Lo vendió todo.

«Las crías estaban tensas, enfadadas, y gritaban y tenían rabietas. La pequeña dejó de hablar. Y yo hacía lo que podía, pero estaba desbordada. Aquí me han dado herramientas para gestionar las emociones. Las mías y las de mis hijas. He encontrado respuesta a muchas dudas y preguntas sobre educación y convivencia y me han enseñado maneras de hacer las cosas y de gestionar situaciones porque nadie te enseña cómo ser madre y quieres hacerlo lo mejor posible. Pero cuando falta el alimento o peligra el techo... todo se complica demasiado», añade. Nelly hace referencia de esta forma al Proyecto de Parentalidad Positiva que lleva a cabo Cruz Roja con la participación de dos psicólogos: Guillem Ribes y María Villalonga.

El proyecto consiste en 7 talleres grupales de dos horas de duración donde se abordan temas como la educación en positivo, educación emocional, la comunicación y resolución de conflictos, el establecimiento de normas y límites, las alternativas al castigo y el fomento de la autoestima y la autonomía. El curso concluye con un monográfico sobre la educación en igualdad y la educación afectivo-sexual. Además, en base a las necesidades detectadas y a las demandas de las propias familias se contempla sesiones de seguimiento y asistencia psicológica.

Sin críticas y con respeto

Guillem Ribes disfruta de su trabajo. Y se nota. En un clima de confianza y respeto presenta el taller alejado de las críticas de las familias y abriendo el programa no solo a personas vulnerables. El taller que ofrece Cruz Roja cuenta con ofertas similares que son de pago y no resultan accesibles para muchas familias. Por eso, el curso es un éxito en Cruz Roja y las familias se muestran encantadas.

Hablamos de familias pero en los talleres las integrantes son mujeres. «Hay perfiles variados de familias, pero no hace falta ser usuario de Cruz Roja para venir. Es un punto de encuentro donde las mujeres se sienten acogidas y ven que comparten las mismas preocupaciones y viven situaciones similares. Consiste en darles herramientas para mejorar la convivencia y la vida en familia», explica el psicólogo. La gestión emocional es la principal preocupación de estas mujeres y la intención de aprender, su aval de mejora.