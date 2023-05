No ha habido acuerdo. La reunión entre la Conselleria de Sanidad y el sindicato Simap ha acabado esta mañana sin acercar posturas sobre las mejoras laborales para los médicos de Atención Primaria que reclamaban desde el comité de huelga por lo que la organización mantiene, por ahora, el paro al que están convocados los médicos de Familia y pediatras el próximo lunes 8 de mayo. Por ahora, porque el sindicato se están replanteando su estrategia de presión ante la conselleria (esta tarde sí van a realizar una manifestación ante el Palau) conscientes de que con la campaña electoral encima, Sanidad está atada de manos para tomar acuerdos.

Mientras desde Sanidad han asegurado que la reunión había transcurrido "con total cordialidad" y se mantenían "abiertas las negociaciones", desde el sindicato han tachado de "fiasco" el encuentro "porque todo pasaba porque no hay dinero ni médicos para contratar por lo que no se podía hacer nada más", explicaba la portavoz del comité de huelga, Elena González "y ya han dado por terminadas las negociaciones porque a partir del día 12 tampoco pueden acordar nada", añadía.

Desde el sindicato de facultativos y profesionales de la sanidad pública (Simap) se unieron a la convocatoria de huelga que inició el sindicato médico CESM en marzo pero se centraron en pedir más recursos para los especialistas de los centros de salud y, de hecho, ellos llamaron a la huelga solo a los médicos de la Atención Primaria. En esta bolsa de demandas hacían especial hincapié en que las soluciones para la Primaria pactadas entre Sanidad y la mayoría de sindicatos de mesa sectorial (como el tope de pacientes de agendas), no iban a ser útiles ya que no contaban con un aumento de personal, sino que se confiaba en "repartir" entre los propios profesionales el trabajo sobrante, "algo que nadie quiere seguir haciendo", ha explicado González.

"No queremos hacer más horas extra"

De hecho, Sanidad esta mañana ha dado por "aplicadas" gran parte de las propuesta del sindicato "y recogidas en el Plan Regional Integral de Atención Primaria y Comunitaria aprobado". Por parte del sindicato, sin embargo, se ha vuelto a poner de relieve que estos acuerdos "firmados en marzo aún no están en marcha. No se hace ni se va a hacer porque todo se basa en repartirse en horas extra el trabajo de sobra y los compañeros ya no quieren trabajar más, no quieren hacer más horas extra", añade González.

Según la representante de Simap, en el encuentro se les había trasladado que ya hay "86 plazas de médicos de Primaria sin cubrir en toda la C. Valenciana" y muchas están cubiertas por personas "que no son especialistas. O sea, no hay especialistas pero tampoco van a poner más dinero", explicaba González y "proyectando la inversión necesaria para implementar las propuestas a dos años vista, como mínimo".

Tras la reunión con Sanidad y la constatación de que no se pueden llegar a más acuerdos, al menos por ahora, desde Simap podrían anular la convocatoria de huelga del lunes pero ellos no son los únicos que han movilizado a los médicos para parar. El sindicato CESM fue el que impulsó inicialmente la protesta, repartida en tres jornadas (marzo, abril y mayo). Mañana decidirán si se mantiene la convocatoria del lunes después de la reunión de su comité de huelga con los responsables de Sanidad.