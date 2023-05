Ana Racero tiene cuatro profesiones con titulación, pero trabaja limpiando casas, un trabajo por horas que le permite concentrar el horario por la mañana, atender a su hija con autismo en los largos veranos sin colegio, volver a la actividad en septiembre y librar o recuperar las horas si la cría tiene médicos o precisa de su atención. Y es que cuando llega el verano la vida de Sara se paraliza. Ya no hay cole, ni terapias, ni deporte, así que Ana Racero, su madre, tiene que dejar de trabajar para ocuparse de ella, una joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 3.

Ahora se presenta ante ellas un eterno verano ya que Sara ya no volverá al colegio nunca más. Este año cumple 21 y no hay recurso público para ella. En septiembre ya no tendrá nada. No hay plazas para ella en ninguna parte. Bueno, ni para ella ni para la media de cien alumnos que acaban cada año el colegio de Educación Especial al cumplir los 21 años. En unos años ya habrá plazas. Esa es la respuesta de la Conselleria de Igualdad que presentó el Plan Convivint consciente del déficit del servicio para personas con diversidad funcional. Ahora todo está ocupado. No hay plazas públicas disponibles. Ni en centros ocupacionales, ni en centros de día, ni en residencias. Nada, cero. ¿Y entonces?

No hay respuesta para estas familias. Lo que sí hay es incertidumbre y enfado ante “la falta de previsión” para atender a esos críos con necesidades especiales que se han hecho mayores. En cinco años, 700 niños y niñas acabarán el colegio.

“Abandonan y encierran en sus casas a jóvenes de 21 años sin nada que hacer. Ni rutinas, ni ejercicio, ni clases, ni trabajo, ni nada. Mi hija tiene derechos, como el resto. Puede hacer talleres, puede ir a clase, puede hacer ejercicio, puede trabajar... ¿Cómo puede ser que no haya plazas? ¿Y las familias que hacemos?, explica Ana, una familia monoparental que, además, no cuenta con apoyo desde que sus padres enfermaron de Alzheimer hace un par de años.

Sara tiene autismo en el grado más severo (3). Sin embargo, empezó a hablar con 9 años y sabe leer, escribir, sumar… “Todo el dinero lo invertimos en terapias para ella. Trabajamos muchísimo con ella y es cierto que cuanto más se trabaja mejores resultados se obtienen. Eso sí, Sara no se relaciona con los demás y carece de iniciativa propia. Puede hacer un puzzle de 5.000 piezas o tocar el violín, pero si tiene sed y el vaso está vacío es incapaz de coger la jarra de agua que está al lado y llenarlo. Es tremendo. Puede hacer casi de todo y necesita actividad y rutinas, porque si no aumenta su ansiedad.

Sin embargo, Ana sabe que si su hija Sara no va al centro ocupacional (o al centro de día) el próximo mes de septiembre, ella no podrá trabajar. Ni limpiando casas ni en ninguna otra parte. Así que a cómo se sentirá y afectará a nivel físico y mental la ausencia de rutina y el no ir al colegio a su hija, al mujer suma la preocupación de saber que no tendrá ingresos.

La falta de plazas cuando finaliza la escolarización no es algo nuevo para el colectivo de la discapacidad. Por eso, en 2019 Ana empezó a llamar y visitar centros ocupacionales “y me encontré con la triste realidad. No había plazas y tres años después, sigue sin haber plazas. Además, en los centros ocupacionales también me han explicado que, aunque tuvieran plaza, tampoco podrían atender a mi hija, porque tiene autismo y no podrían atenderla de forma adecuada”.

Un centro listo que no abre por falta de financiación pública

Es más, al igual que le ocurrió a la familia de Rut y denunció en Levante-EMV, Sara también tenía plaza en uno de los pocos centros, previsto para abrir en septiembre de este año y especializado en personas con TEA. Sin embargo, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no financiará ninguna de estas plazas para el curso que viene por falta de presupuesto. Así, Rut se quedará en casa y Sara, también, ante la indignación e impotencia de sus familias.

En Catarroja existe un centro ocupacional que será la “salvación” para la madre y la hija. “Hacen talleres, está cerca de casa… peor nada. Que no hay plaza, me dicen. Necesitamos una solución porque mi hija tiene derechos. Qué falta de empatía la de la Administración. Necesitamos plazas ya o una alternativa porque es indigno olvidar a nuestros hijos e hijas. Mi situación es grave, es dramática. Estoy sola y parece que a nadie le importe lo que nos ocurra. Necesitamos ingresos, necesito trabajar pero ¿cómo lo hago con Sara en casa todo el día? La Administración nos abandona a nuestra suerte y parece que encima lo tengamos que hacer en silencio y sin quejarnos”, explica la mujer.