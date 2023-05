Ciudadanos busca su hueco en la campaña y lo hace intentando que sus propuestas suenen diferentes a las del resto de competidores. No lo tienen sencillo, y no será por no intentarlo. Los naranjas quieren ocupar el centro, pero no por ello no pueden ser los "más" en algo, sobrepasando a las otras formaciones que se ubican en su entorno, especialmente a PP y Ciudadanos, aunque también al PSPV.

Lo han querido demostrar este miércoles con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Ante la organización empresarial los naranjas no solo han defendido cuestiones básicas que gustan a la organización empresarial, como la ampliación del puerto o el corredor mediterráneo, sino que se han asegurado ser más "ambiciosos" que el resto de partidos en estas lides. En este sentido, la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, ha defendido una mirada "más ambiciosa" ante la ampliación norte del puerto de València que consiga generar una infraestructura "como la de Róterdam", que vaya desde la capital del Turia hasta Sagunt. También ha abogado por cambiar "esa política que ha llevado el Partido Socialista un poco cómplice para que no se le enfadara Compromís" y ha criticado a este último partido por estar "atacando directamente con el tema del puerto". Otro de los asuntos sobre los que los naranjas se han lanzado a mostrar su apoyo y a la vez a criticar a otras formaciones competidoras ha sido el corredor mediterráneo. Sobre esta, ha considerado "una infraestructura fantasma que no avanza por culpa del bipartidismo". Peris ha indicado su deseo de "trabajar codo con codo" con los empresarios, ha pedido "dignificar la posición del empresario" y ha señalado que "ya está bien de los ataques de algunos partidos": "Ellos crean riqueza, ellos apuestan por la Comunidad Valenciana y desde luego desde Ciudadanos tienen nuestro respaldo y consideración".