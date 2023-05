El clima tiene una clara influencia en el desarrollo de las civilizaciones y su hundimiento a lo largo de su historia, especialmente a raíz de las crisis climáticas, cambios climáticos bruscos, con sequías que han provocado épocas de hambre, con penurias económicas, aumento de la mortalidad e incluso guerras para los recursos, especialmente el agua y los alimentos. Estoy leyendo el libro “El cambio climático” de Guy Jacques y Hervé Le Treut. Este libro habla de la importancia de las crecidas del Nilo para tener un suelo fértil y el desarrollo de la civilización egipcia unos 2000-3000 años antes de Cristo, la sequía provocó diferentes crisis sociales, incluso en alguna época la falta de comida provocó el canibalismo. Sin embargo, los autores del libro afirman que no hay una causa climática del hundimiento de esta civilización, sino causas políticas y sociales.

La civilización maya se desarrolló en Centroamérica durante más de 2000 años. Esta civilización se hundió por una combinación de factores sociales y climáticos, en concreto una fuerte sequía cuando se avecina el año 900. Pero las razones no son puramente climáticas, hay un aumento de la población, lo que aumenta la mortalidad ya que no hay suficientes recursos alimenticios para alimentar a las personas de la civilización que en este año vive especialmente cerca de la península del Yucatán, en el este de México. También hay guerras entre ciudades que es uno de los otros factores que favorece el fin de esta civilización. Además los mayas tenían prácticas agrícolas adaptadas al clima más húmedo que habían tenido en anteriores siglos y no se adaptaron a esta crisis climática que provocó una sequía, la más fuerte de esa región de clima tropical al menos en la época de los mayas.