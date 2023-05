La Diputación de València pagó entre 2013 y 2015 un total de 842.975,2 euros por un centro de llamadas o «calle center» para atender las llamadas de 180.000 contribuyentes de las comarcas de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Cofrentes-Ayora. El centro de llamadas iba a explicar a los usuarios de estas cinco comarcas que a parte del recibo municipal de las basuras les iba a llegar un segundo recibo emitido por el V5-COR (Consorci de residus), que forman los 93 municipios de estas comarcas, la Diputación de València y la Generalitat.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la adjudicación del contrato del call center (que a partir de 2015 asumió la Diputación de València) estuvo supuestamente amañado y lleno de presuntas irregularidades por las que se sientan en el banquillo siete personas en la tercera pieza, de las doce del caso Taula, que va a juicio.

Dos de los principales acusados por estos hechos declararon ayer ante la sección quinta de la Audiencia de València. El primero el expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, quien defendió que la idea de adjudicar el «call center» se debió a la necesidad de «explicar» los nuevos recibos a 180.000 contribuyentes. Y que el concurso se improvisó a propuesta del interventor de la Diputación de València y del entonces diputado responsable de Hacienda y exalcalde de Chiva, José Manuel Haro (ninguno investigado), porque no se podía contratar a más personal por la conocida como ley Montoro de 2012.

Rus, que sólo ha respondido a su abogado y al tribunal, negó haber mediado para Imelsa (en 2012 dirigida por Marcos Benavent) adjudicara el contrato a Servimun SL a instancias de Mariano López. «No hablé nada del contrato. No era mi misión». Y negó que él interviniera en un contrato que no llegaba al millón de euros con un presupuesto de 500 millones. «Yo no tenía nada que ver con esto. Que yo sepa, él tenía mala relación con su suegro. Todo este lío viene por esto», defendió.

El empresario en la sombra

A Rus le siguió el empresario de Xàtiva, Mariano López, quien en respuesta únicamente a su abogado, apuntó que esta pieza separada es una represalia por haber entregado los audios. «Esto es una venganza del señor Benavent». De hecho, la investigación del call center no se inició por las famosas grabaciones que dieron pie al caso Taula, sino que se abrieron a raiz de la confesión de Benavent, yonqui del dinero confeso, cuando colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Mariano López defendió en su declaración que sólo supo del contrato del «call center» cuando ya estaba adjudicado a la empresa Servimun, por lo que no pudo medrar para que se le adjudicara, como declaró su exyerno a los investigadores del caso Taula.

De hecho, declaró «no tener nada que ver con Servimun. Ni he sido administrador, ni comercial, ni nada». Pero acto seguido admitió que fue fichado como «técnico o asesor externo de Servimun» para «elaborar informes» y encargarse del día a día del centro. Por estos trabajos, ficticios para la Fiscalía Anticorrupción, López recibió de Servimun un total de 198.835,48 euros. Para cobrarlos, tas unos primeros ingresos por transferencia, creó la empresa Técnicas Legales Administrativas en la que colocó a su cuñada, porque él «tenía deudas» y no podía aparecer de titular.

En su declaración también surgieron preguntas sobre las grabaciones -que no son objeto de esta pieza separada- que entregó a la entonces diputada Rosa Pérez Garijo y a la Fiscalía Anticorrupción para «hacer daño a Benavent». «Para hacer cosquillas a Marcos no. No sé si me explico», respondió a la presidenta del tribunal.