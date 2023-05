Un funcionario, ya jubilado, de la Diputación de València juzgado en la pieza del «call center» del caso Taula se declaró ayer «una víctima de la guerra cruzada entre Marcos Benavent y Mariano López en la que yo soy el enlace entre los dos». Se trata de Salvador Deusa, jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia acusado en esta pieza de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público por, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Unos delitos presuntamente cometidos al firmar el informe de necesidad del contrato del call center, formar parte de la mesa de contratación que adjudicó de forma supuestamente amañada el servicio del centro de llamadas a la empresa Servimun SL, por su presunta amistad y cercanía a Mariano López (empresario y asesor en la sombra de Servimun), Alfonso Rus (entonces presidente de la Diputación) y Marcos Benavent, exgerente de Imelsa. Los cuatro son de la ciudad de Xàtiva.

Deusa se desmarcó ayer de cualquier relación de amistad con los otros tres acusados. Todos marcan distancia en el banquillo. En el que se sientan a una o varias sillas de distancia. De Rus aseguró no tener «ninguna» relación. Y de López admitió «coincidencias en Pascuas, fiestas. Con él y cincuenta mil más». Al igual que con Alfonso Rus con el que admitió haber «coincidido en entierros y bodas distintos y distantes». De al menos de uno de estos eventos hay constancia gráfica. Se trata de la boda de Marcos Benavent, celebrada en Xàtiva el 21 de mayo de 2005, en la que coincidieron los cuatro acusados como refleja la imagen que ilustra esta noticia.

Con todo, Deusa declaró ayer que no recibió «ninguna indicación, ninguna presión. Ni tampoco presioné a nadie. Como iba a presionar, si no pintaba nada», aseguró en respuesta a su abogado, ya que no contestó al Fiscal Anticorrupción, como han hecho hasta ahora el resto de acusados. También negó que el empresario Mariano López se pusiera en contacto con él antes de adjudicar el concurso del call center.

El exjefe de sección de la Diputación de València defendió la legalidad del proceso de contratación y el servicio que se ideó en este contrato «que era más que un ‘call center’, era un ‘contact center’, que es dos o tres peldaños superior». También explicó que un «contact center» es «un centro de gestion con redes sociales, base de datos conocimientos, buzones de voz, gestión de carpetas ciudadanas o carpetas del contribuyente, gestión de correos electrónicos, una aplicación... Tuvimos muchos problemas porque quizá nos adelantamos mucho en el tiempo en 2012», explicó en referencia al momento en que se inició el concurso para el nuevo servicio provincial.

También justificó que la necesidad de este nuevo servicio venía dada «porque la diputación tenia un call center generalista. Daba servicio a toda la diputación y lo tenia subcontratado con Eulen. Pero iba a haber cientos de miles de recibos. De 2007 al 2015 se pasó de gestionar 1,5 millones de recibos a 3,6 millones. Era un un momento de mucha problemática social, porque la gente se negaba a pagar los recibos de los consorcios de residuos. Había urgencia en sacar el concurso porque «nos iban a apedrear. Era una autentica locura. Había protestas en los pueblos. Y el retraso suponía una pérdida de dinero». Y sobre la decisión de contratar, aseguró, fue «un mandato del pleno de la Diputación de València» y el pliego de condiciones fue revisado por el despacho de abogados Garrigues.

El exjefe de sección de la Diputación de València se apartó de la supervisión del call center en 2013. Al respecto aseguró que "a Marcos [Benavent] le sentó mal que yo dejara aquello. Lo dejé tirado. Pero en la vida no se viene a sufrir. Yo había tenido roces con Enrique Grau (director del área jurídica de Imelsa) y cuando no estas a gusto".