El próximo lunes y por tercera vez en los últimos tres meses, los 15.000 médicos que trabajan para la Conselleria de Sanidad están llamados a hacer huelga. El sindicato médico CESM, promotor inicial de los paros, ha decidido mantener la convocatoria después de que la reunión del comité de huelga de esta mañana (última oportunidad para desconvocar las protestas) haya acabado sin acuerdo y, además, de forma abrupta.

"Estábamos citados a las 9.30 de la mañana. Hartos de esperar han venido una hora más tarde y nada más empezar ya nos han dicho que no iban a cambiar ni una coma de su documento de la última vez. Ahí nos hemos levantado y nos hemos ido, no había nada más que hablar", resume Jesús Gil, vicesecretario general del CESM-CV y miembro del comité de huelga.

Los representantes del sindicato defienden en que se cerrara la reunión a los 5 minutos conscientes de que "ya no había más que hablar si no iban a hacer ningún cambio. Está claro que no entraban en tema económico pero ni siquiera en temas más organizativos o que no eran principales como la compatibilidad sobrevenida", ha añadido Gil. Sin embargo, desde Sanidad han lamentado la "actitud" del sindicato "que ha decidido levantarse de la mesa y romper el diálogo" cuando desde la administración "ha quedado patente con los diferentes acuerdos alcanzados en las últimas semanas. Entre ellos, el del pasado 8 de marzo, que tuvo el apoyo del resto de organizaciones sindicales de la mesa sectorial", según han asegurado.

A negociar con quién esté tras el 28M

Tras este desenlace, desde el sindicato han decidido mantener tanto la convocatoria de huelga del lunes como las protestas de ese día (una en València y otra en Alicante) y ya se plantean en "seguir según nos permita la ley y el periodo electoral pero con concentraciones seguro", adelanta Gil. "Después del día 28 de mayo, independientemente de quien gane, nos volveremos a sentar para negociar con quien tengamos delante, porque nuestro objetivo es que entiendan que lo que pedimos es solucionar la situación" de la sanidad pública, ha afirmado el presidente de CESM-CV, Víctor Pedrera en declaraciones a EFE.

Desde el sindicato son conscientes de que el seguimiento de esta tercera jornada de huelga puede no ser el mismo que los anteriores, sobre todo porque cada día que los profesionales ejercen su derecho pierden "más de 200 euros". "Sin duda se va a notar que es el tercer día, y más cuando en la Primaria por ejemplo te cierran la agenda y al día siguiente en vez de 40 pacientes tienes 50", ejemplifica el vicesecretario de CESM. De hecho, es algo que ya se ha visto entre la primera y la segunda jornada de huelga. El primer día el seguimiento fue del 7,4 % mientras que en abril estuvo en el 6,09 %. Eso sí, los más movilizados fueron los especialistas de los centros de salud.

Ahora solo falta por conocer si, como en la anterior ocasión, el sindicato Simap se une también a esta convocatoria: ellos tampoco llegaron ayer a ningún acuerdo en su reunión con la administración pero se están planteando si continuar o retrasar las movilizaciones por la llegada del periodo electoral.