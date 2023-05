No es la primera vez que trato del tema y sé que no será la última pero el tema de las previsiones a largo plazo está tomando una deriva peligrosa. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que las previsiones se deben hacer a tres días para ser muy fiables y que más allá de una semana son pura especulación, pero la demanda social de previsiones no ya a más de siete días sino para estaciones trimestrales enteras o para años completos no deja de crecer. La situación actual de sequía está provocando aún más esta situación porque unos quieren dar esperanzas y anuncian constantemente lluvia en plazos de más de siete días, que luego no acaban llegando, o hablan de meses o estaciones lluviosas que no se producen, y otros van de cenizos y prácticamente dicen que no va a llover ya nunca o que, sí la primavera es así de cálida y seca, ya verás tú el verano qué desastre. Unos lo hacen con modelos matemáticos que recogen tendencias regionales que no deben entenderse como previsiones propiamente dichas y otros, mucho peor, cabañuelas o comportamientos de animales como las hormigas para decir la fecha en que va a terminar la sequía. El caso de Jorge Rey resulta fascinante porque, a partir de un presunto acierto no demostrado para Filomena (siempre es presentado como el chaval que acertó Filomena), no deja de aparecer en todos los medios, hasta en los más serios, anunciando toda clase de eventos con métodos muy interesantes como patrimonio, pero nada fiables. El otro día no me pude resistir y le tuve que decir a un medio que me pidió una previsión que no le podía atender mientras siguiera pidiendo paralelamente previsiones basadas en métodos extragravantes que no funcionan. Lo único que une a todos estos métodos es que generan expectativas que se ven frustradas conforme se acercan las fechas para las que se hicieron las previsiones, dando pie también a la idea de que algo raro debe haber pasado, una conspiración, para que aquello que se anunciara como cierto no se haya dado al final. Lo dicho, demasiada prisa y empeño en saber una previsión lejana en la que el caos siempre estará presente.