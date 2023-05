No solo en los datos generales como desempleo, crecimiento del PIB o inversiones están los argumentos con los que los socialistas quieren dar la batalla económica de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. También lo hacen en un debate en el que habitualmente la derecha se suele sentir más cómoda: los impuestos, un asunto en el que frente a la promesa de bajadas de los 'populares', los socialistas tratan de mostrarse en la centralidad de un modelo que financie el Estado del Bienestar, pero que no interrumpa la inversión empresarial.

Si Carlos Mazón y el PP utilizan la expresión "infierno fiscal" como azote contra el Botànic y su política económica, los del puño y la rosa replican a los 'populares' exhibiendo la reforma fiscal aprobada en septiembre, la posibilidad de "orientar el sistema tributario al contexto actual", es decir, posibles bajadas extra así como con su propia alegoría del averno: la del "infierno social".

En un encuentro del Colegio de Economistas de València, Arcadi España, convertido en el referente económico del PSPV para la campaña como conseller de Hacienda y número 3 de la lista a las Corts por València, contrapuso el modelo del PP en la Comunidad de Madrid "diametralmente opuesto" con el del Consell. "Tienen otra concepción de los impuestos", señaló indicando que un modelo apuesta por "tener menos servicios públicos y solo para quienes se lo puedan permitir" y otro por "tener servicios más fuertes" además de ofrecer "promoción económica".

España reivindicó que la última reforma fiscal "aprobada por unanimidad en las Corts" protege "a las rentas más bajas y a las medias" y valoró que los hechos "desmienten las afirmaciones" de la oposición, en este caso, Mazón y su "infierno fiscal" con el que califica la situación valenciana en materia de impuestos. "Se han creado más empresas, sigue creciendo la confianza y aumentando las inversiones extranjeras, por algo será", expresó España.

En contraposición, citó que "infierno social" es tener una enfermedad y que luego pasen la factura del hospital o no poder llevar a los hijos a estudiar a la universidad porque no se puede pagar la matrícula, "como pasa en otros países". En este sentido, admitió que Madrid tiene impuestos más bajos (algo que, dijo, no era extrapolable a otros territorios por su efecto capitalidad), pero insistió en que la competitividad de un lugar no está determinada por la fiscalidad, sino que se basa "en una serie de elementos", entre ellos, la estabilidad, intangible que destacó de la labor del Ejecutivo autonómico.

Fue en ese punto cuando incidió en medidas de futuro y no solo en lo hecho, de lo que, por otra parte, iba en un principio el encuentro. España remarcó que la Generalitat ha de mantener ese marco de estabilidad, " de oasis de crecimiento y diálogo social", pero también dejó abierta la puerta a nuevas medidas en materia fiscal "para orientar el sistema tributario al contexto actual". ¿Cuáles? Ya las desgranarán, dijo, pero sí que añadió que será para "crear un marco fiscal más favorable al que tenemos" lo que abre la puerta a competir con nuevas propuestas de bajadas.

"Reestructuración o quita"

Para el futuro, apostó por hacer medidas "serias, pensadas, sin improvisar y teniendo en cuenta el contexto económico". Asimismo, remarcó la importancia del puerto de València, indicó que su ampliación está "ya realizada" y que ha de desarrollarse "de manera sostenible y dialogada con la ciudad"; abogó por continuar fomentando el diálogo social, "preservar la estabilidad", aumentar la "productividad" y, por supuesto, reivindicar una reforma de la financiación que incluya "una reestructuración o una quita de la deuda, sino no soluciona nada".