Juan Pascual-Leone (Valencia, 1933) se propuso entender qué es lo que nos hace ser inteligentes. Tras 50 años como investigador, fue el primer científico en cuantificar la capacidad de atención mental de las personas, y elaboró un modelo matemático que explica cómo y cuándo se desarrollan las capacidades cognitivas humanas. Todo ello con aplicaciones en la educación y en la psicología clínica.

Pascual-Leone es "un hombre adelantado a su tiempo". Así lo define la rectora de la Universitat de València (y psicóloga de formación) Mavi Mestre, que ha otorgado el doctorado Honoris Causa a Leone en la universidad donde estudió la carrera de medicina y en la ciudad donde nació. El galardón lo ha entregado tras el discurso desde la cátedra de la profesora María Ángeles Cerezo Jiménez.

Leone afirma en su discurso que siempre ha tenido tendencia a observar la mente de niños y adultos, y centró sus estudios en los cambios en la psique de las personas que ocurren con la edad. A tratar de comprender cómo funciona nuestro cerebro.

El investigador se ha convertido en un referente mundial en el campo de la psicología, lo cual le ha llevado a impartir clases en universidades de Europa, África, América del Sur y los Estados Unidos. Uno de sus artículos se encuentra entre los 500 más citados de la historia del campo de la psicología.

Pascual-Leone es Profesor Emérito y Senior Scholar en la Universidad de York (Toronto, Canadá). Es graduado en medicina por la Universitat de Valencia y especializado en Psiquiatría y Neurología en la Universidad de Valladolid. Además obtuvo el título de doctor e Psicología en la Universidad de Ginebra (Suiza), bajo la supervisión de Jean Piaget.

Allí, según explica Leone, fue cuando cambió su historia personal, en el laboratorio de Piaget. Colaboró en investigaciones con niños de diferentes edades para tratar de comprender cómo funciona el desarrollo cognitivo. Las aplicaciones de este trabajo, asegura "pueden usarse más allá del laboratorio, por educadores y psicólogos clínicos".

Los procesos cerebrales

En la década de 1980, Leone elaboró su teoría sobre los procesos cerebrales, todo proponiendo un modelo de "asimetrías hemisféricas, basado en la distinción entre procesos cognitivos esforzados versus perceptuales, y experienciales mas automáticos", según destaca la UV.

Este hecho supuso un gran avance en la investigación sobre las diferencias funcionales hemisféricas. Durante los años 90 ofreció ideas innovadoras relacionadas con las habilidades cognitivas durante la infancia y el envejecimiento.

Durante la década de los 2000, su investigación abordó temas de "mediación, superdotación cognitiva, inteligencia, deterioro del lenguaje, educación matemática, función ejecutiva y neurociencia". Autor de más de 80 artículos y 40 capítulos, en 2021 publicó junto a la doctora Janice Johnson su obra magna "The working mind: Meaning and mental attention in human developement", donde sintetizó el trabajo de sus 50 años de carrera investigadora y que supone un avance sobre sus otros trabajos publicados anteriormente.

Sus investigaciones a lo largo de su vida han influido en muchos psicólogos del desarrollo cognitivo y de la memoria del trabajo, así como en la investigación en psicoterapia.

El Doctor Pascual Leone ha recibido numerosos premios y distinciones, entre las que destacan la elección como miembro de honor de la Academia de Psicología de España, como miembro de la Asociación de Ciencias Psicológicas, y como doctor honoris causa de la Universidad de Chipre.