El exgerente de Imelsa, la extinta empresa pública de la Diputación de València, Marcos Benavent, se ha desdicho de sus cinco declaraciones anteriores, realizadadas cuando colaboraba con los investigadores del caso Taula, en las que confimó que la adjudicación del contrato del call center de la institución provincial estuvo amañada para que recayera en la empresa Servimun.

Benavent, que sólo ha contestado a su abogado, ha asegurado que confesó este supuesto amaño porque "la intención de mi exdefensa era incluir a la mayor parte de gente, como Alfonso Rus, el Partido Popular y todo lo que pudiéramos meter", ha respondido al letrado que defiende al exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València.

En respuesta a su nuevo abogado, Benavent se ha desmarcado de la contratación del call center. "Yo no estoy en la mesa de contratación ni tengo que ver con la contratación ni la adjudicación".

También ha asegurado desconocer cualquier detalle anterior. "De la fase previa no conozco nada. Sólo sé que se nos encomienda la gestion de crear un call center. Pero no tengo nada que ver con la encomienda de gestión".

También ha desmentido que recibiera en su despacho a los empresarios Fernando Palomares (propietario de Servimun) y a Mariano López (su exsuegro) antes de la adjudicación del contrato. "Me entero cuando se les adjudica", que iban a ser los que ponían en marcha el centro de llamadas de atención tributaria.

Benavent sí ha admitido que se detectaron "deficiencias en el servicio. Y eso creó tensión a nivel interno. Pedimos explicaciones a Servimun e informes externos". En medio de esa tensión, el exgerente de Imelsa ha relatado que "teníamos a Rosa Pérez [entonces diputada provincial de EU] que había votado en contra, preguntando por el servicio. Se tuvo que dar respuesta. Y vino todo lo que vino. Para amortiguar esa tensión, Mariano López le llevó las grabaciones", que originaron el caso Taula.

Sobre la relación con su exsuegro, Benavent ha señalado que "no existía". Aunque ha declarado que "la separación con mi exmujer fue normal, no hubo tensión. Pero con este señor (en referencia a su exsuegro) no sé que le pasó, al haber tensiones en el servicio y que se le podía desmontar lo que tenía montado, no sé lo que le pasó, pero se volvió loco y tiró por la calle del medio. Este hombre se lo llevó a todo a Rosa Pérez y así estamos", ha declarado.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se reproduzcan las cinco declaraciones de Marcos Benavent en las que confesaba el presunto amaño del call center.