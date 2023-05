La apuesta de Yolanda Díaz por Unides Podem reactiva a la izquierda

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz participará en la campaña electoral en la Comunitat Valenciana. Tras semanas de incógnita y no pocas tensiones entre Unides Podem y Compromís, la ministra de Trabajo finalmente se ha decantado por estar al lado del candidato morado, Héctor Illueca, como ayer adelantó en exclusiva Levante-EMV. La decisión supone un plus de optimismo en la izquierda, ya que su presencia debe ayudar a movilizar el voto progresista frente a la abstención y refuerza las opciones de Unides Podem de superar la barrera del 5 % para entrar en las Corts, una premisa básica para un tercer Botànic.

Díaz desvelará este viernes su agenda para las elecciones autonómicas y municipales, pero ya es seguro que estará en la Comunitat Valenciana. Y que estará dando apoyo al vicepresidente segundo del Consell y candidato de Unides Podem, confirmó ayer el equipo de la líder de Sumar. Lo hará en el tramo final de la campaña, según ha podido saber este diario. Será el periodo clave para activar al electorado dentro del objetivo que ella concretó ayer de "ayudar en todos los lugares que sea posible para garantizar gobiernos progresistas".

Díaz e Illueca son viejos conocidos. El vicepresidente valenciano ha formado parte del equipo de Díaz en el ministerio entre 2019 y 2021, hasta que dio el salto a la vicepresidencia segunda de la Generalitat. Pero, más allá de los vínculos personales, en la elección de Díaz por Unides Podem pesa la posibilidad de que estos queden fuera de las Corts. Los morados bordean en la mayoría de sondeos el 5 % necesario para entrar en el parlamento autonómico. Así, en su objetivo de "garantizar gobiernos progresistas", la dirigente gallega, una de las líderes más valoradas en la izquierda, tratará de aportar el empujón definitivo a la candidatura de Illueca, asegurar la entrada de la confluencia en la cámara valenciana y blindar un tercer Gobierno de izquierdas.

De ahí que la alegría sea relativamente compartida entre las formaciones de la izquierda. Especialmente en Unides Podem, que ve un aliciente en la imagen de Díaz pidiendo el voto para su candidatura. "Es la más conocida de nuestro espacio ideológico, su presencia es positiva", destacan fuentes de la coalición entre Podem y Esquerra Unida. Este grado de conocimiento y su tirón entre el público progresista, señalan, aseguraría su presencia en las Corts para seguir siendo "clave" en el futuro gobierno valenciano.

También fuentes de la dirección socialista valenciana calificaban ayer de positiva la decisión de Díaz. Su impresión, a partir de los datos demoscópicos que maneja, es que garantiza la entrada de los morados en las Corts.

Pese a la alegría, fuentes de la campaña de Unides Podem remarcan la "normalidad" de que la ministra de Trabajo acuda a los actos de los morados. "Que Yolanda Díaz haga campaña por Illueca lo entendemos como que es la normalidad, Diaz es vicepresidenta por Unidas Podemos y lo normal es que hiciese campaña con nosotros y más teniendo en cuenta la buena relación que tiene con Illueca", reivindican fuentes de Podem. "Contábamos con ello", añaden en EU.

"Hablar de lo de aquí"

Sin embargo, no había estado tan claro. La presentación de Sumar a principios de abril contó con el apoyo de Compromís y EU (parte de Unides Podem), pero no de Podemos, con sonoros reproches entre ambas partes. Aquello generó dudas de por quién se decantaría Díaz. Más cuando Compromís, especialmente el alcalde de València, Joan Ribó, (con quien no se descarta que pueda tener algún gesto) había mostrado su deseo de contar con ella en campaña.

Pero de donde podría salir una decepción, a los valencianistas les ha salido una reivindicación. Así, en Compromís, tras conocer la elección de Díaz de intervenir junto a Illueca, hicieron bandera de la proximidad como principal activo. "Lo que nos importa es hablar de lo de aquí, quien me preocupa es Voro, Ximo, Amparo, María, la gente de aquí y Yolanda (Díaz) no es valenciana", indicó ayer el candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, uniendo la respuesta con su lema para el 28M 'Per tot el que importa'.

"Que cada quien haga lo que cree que tiene que hacer", añadió el diputado en el Congreso respecto a esta elección de la ministra de Trabajo de apoyar a los morados. Los valencianistas no harán del asunto un tema de confrontación con Unides Podem. Es más, consideran que la decisión de Díaz, aunque les pueda perjudicar en la consecución de algunos apoyos y su consecución de escaños, podría acabar beneficiándoles en el global si eso garantiza la continuidad del Botànic. "Lo sabremos el 29 de mayo", señalan.