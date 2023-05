Una vez detallada la presencia de Yolanda Díaz en la campaña valenciana al 28M, con un acto en Alicante con Héctor Illueca y otro en València con la Comissió Ciutat Port donde estará el alcalde Joan Ribó y la candidata morada al Ayuntamiento, Pilar Lima; han llegado las reacciones de los principales implicados. Y tanto Illueca como Ribó, pese a ser de partidos competidores por un mismo espacio político, han coincidido en celebrar la participación de la vicepresidenta del Gobierno.

En este sentido, con el primero que compartirá escenario será con Illueca, el próximo miércoles 24 de mayo. Este, candidato de Unides Podem a la Generalitat, se ha mostrado "ilusionado" por el apoyo de Díaz y ha señalado que representa "una esperanza para muchísimas personas". Asimismo, ha llamado a una "campaña lo más unitaria posible".

A nivel personal, el candidato ha señalado que, durante el período en que ejerció de director general de la Inspección de Trabajo del ministerio, compartió "muchos momentos, algunos muy difíciles" con Díaz. "Tuvimos que enfrentarnos a una pandemia. Estamos rodeados de muerte durante meses y el hecho de que venga a la campaña, por supuesto, a mí me llena de esperanza y de ilusión", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, ha exhibido su cercanía con la vicepresidenta del Gobierno asegurando que comparte "muchos planteamientos y forma de hacer política". "Eso me gusta de Yolanda (Díaz), que no se dedica solo a la filosofía política sino que lo traduce en hechos", ha expresado. Así, ha indicado que le parece "muy grato" que acuda a València aunque ha dicho entender su "complejidad".

"Ella es la vicepresidenta en un gobierno por un partido y entiendo de la situación compleja que tiene en estos momentos", ha explicado Ribó. Díaz coincidirá en un acto con el alcalde de València aunque no hará campaña por él directamente. El evento, organizado por Comissió Ciutat Port, no será partidista sino que está abierto a todas las formaciones, incluida, Unides Podem que siempre se ha mostrado cercana a esta organización y su rechazo a la ampliación norte del Puerto de València.

"Me gusta que esté", ha admitido Ribó quien ha insistido en que entiende su situación y que espera que este acto conjunto no genere problemas con los morados. "No entro en conflicto con Podemos, yo no tengo problema con ellos, no sé si ellos conmigo", ha señalado al tiempo que ha añadido que una campaña electoral es una carrera, "pero no he notado ningún codazo importante".