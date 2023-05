El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido al paso de los anuncios electorales que el candidato del PP, Carlos Mazón, viene realizando en los últimos días dentro de la precampaña del 28M, al considerarlos carentes de "rigor" y que evidencian la "insolvencia" del líder de la oposición.

Las palabras de Puig van dirigidas especialmente a las propuestas de los populares en materia fiscal, el tema estrella de Mazón. El PPCV lleva en su programa una rebaja de impuestos por valor de 1.750 millones de euros con la que asegura que elevará los ingresos públicos pese al evidente mordisco a la recaudación pública.

Sin embargo, los socialistas no realizan la misma lectura. Puig ha defendido que ese modelo impositivo que plantean los conservadores supondría "acabar con el Estado de bienestar y con la democracia" y que no son iniciativas "para tomarse en serio", ya que no tienen un "respaldo riguroso" de su impacto. "Es el retrato de la insolvencia", ha criticado.

La derogación de la tasa turística es otra de las promesas en las que más incide Mazón y que Puig ha puesto este viernes en cuestión. El líder del PSPV ha considerado que pese a la importancia que le asigna el popular, este impuesto "no es el gran problema del turismo". En lugar de esto, ha señalado como grandes retos del sector la desestacionalización y la mejora de la competitividad.

Además, ha defendido la labor realizada por el Consell con el turismo gracias a medidas como el Bono Viatgem o las ayudas para compensar la rebaja de tarifas del Imserso. "Me gustaría que la campaña se base en hechos y no en falsedades", ha zanjado Puig.