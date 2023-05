A la búsqueda del voto migrante

Casi el 15 % de la población valenciana es migrante. Trabajan y aportan a la autonomía y de ellas, más de 150.000 pueden pueden votar en las próximas elecciones municipales del 28M. Sin contar las más de 300.000 nacionalizadas y que, por tanto, no entran en las cifras de la comunidad migrante. En campaña todo voto cuenta y los partidos políticos lo saben. Ahora toca «mimar» a la comunidad migrante y los encuentros con representantes de entidades con los partidos de izquierdas y derechas e incluso la creación de oficinas de partido «para nuevos valencianos» son lo mínimo que aflora a 21 días de unas elecciones que con el voto de la ciudadanía inmigrante puede decantar el resultado hacia un gobierno de un espacio ideológico u otro.

Los partidos, especialmente los de derechas, incluso han incorporado a última hora a algunas personas que vienen de países de Latinoamérica a sus equipos para captar, precisamente, el voto latino en la Comunitat Valenciana. Es el caso del Partido Popular, donde se afilió hace una semana Mary Ponte, una abogada venezolana que acaba de ser nombrada como responsable de la "secretaría de nuevos valencianos" del PPCV.

Otro ejemplo se ve en Ciudadanos, donde también han incorporado al venezolano Felipe Arenas, activista por la inclusión de las personas migrantes, a su lista autonómica, quien espera que represente a la comunidad migrante y sea una figura de defensa de sus necesidades.

¿Quién puede votar? Pueden votar las personas migradas que tienen la nacionalidad. Si no es el caso, solo se puede participar en los comicios municipales si el Estado español tiene un convenio de reciprocidad con el país. Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Venezuela, por contra, no forma parte de este convenio de reciprocidad, por lo que las personas que emigran a España no pueden votar hasta que tienen la nacionalidad española. Esta forma de proceder, señala politóloga y profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València (UV), Aída Vizcaíno Estevan, "implica lógicas geopolíticas". "Los tratados con países de Latinoamérica sí pero no con países del Norte de Africa, por ejemplo. El criterio está sujeto a la norma pero no a la realidad", pues una quinta parte de los españoles proceden del norte del continente africano.

«Se nota que estas elecciones están reñidas. La balanza se decantará por un puñados de votos, sobre todo en la ciudad de València y los partidos tienen un gran interés sobre el voto migrante. No es casualidad». Habla Boutaina el Hadri, portavoz y secretaria general del Movimiento Fuerza Migrante, una organización que busca motivar la participación política de las personas migrantes. «Vemos un gran trabajo de los partidos para incidir en el voto de las personas migrantes y convencerles, pero echamos en falta una participación real. Quieren el voto gratuito sin nada a cambio», señala.

Fuerza Migrante, que celebró ayer una asamblea para dar un impulso a la participación política, también reconoce el valor que puede llegar a tener el apoyo de este colectivo. Los candidatos y candidatas saben que el voto de esta comunidad puede marcar la diferencia pero lamenta que no se les integre más en las listas electorales. Por eso, han entregado un total de 127 propuestas a todos los partidos para que las integren en sus programas y las lleven a cabo. Con todo, «no esperábamos tan poca integración en las listas». «Los partidos son cerrados, falta un cambio de mentalidad interna además de mostrar interés por los votos».

La razón por la que se busca el voto latino, tal como apunta el politólogo y director de la consultora LaBase, Álex Comes, es porque varios países latinoamericanos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay o Perú) tienen un convenio de reciprocidad con España por el que los residentes que no tienen nacionalidad pueden votar en las elecciones municipales. El resto de personas que no son de estos orígenes no pueden hacerlo a no ser que tengan la nacionalidad española. «Hay tres grandes bolsas de extranjeros: Latinoamérica, norte de África y Europa del Este. Lo más fácil para los partidos es ir a por los latinos, pues además el idioma y la cultura aproxima más el mensaje".

"Separar entre latinos y quienes vienen de otros lugares es un error"

Con todo, a Boutaina el Hadri le preocupa la división en la migración cuando se trata de apoyo público por parte de los partidos políticos: «separar entre hermanos hispanos y quienes vienen de otros lugares es un error». Por eso, llama a la sociedad valenciana a unirse, migrantes y autóctonos: «En la diversidad está la riqueza».

Voto "consciente" «Nosotras lo que intentamos en Fuerza Migrante es motivar a la gente, que participen y que no se quede ni un voto sin usar. No vamos a decir a quién conviene votar, cada uno que ejerza su derecho con libertad», apunta Boutaina el Hadri. Eso sí, matiza, «nosotros llamamos al voto consciente, votar a quien vaya a resolver nuestros problemas cotidianos».

Aída Vizcaíno Estevan, politóloga y docente de la UV es crítica y considera que pedir el voto migrante solo en campaña electoral es "instrumentalizar" a la comunidad migrante. "Fuera del periodo electoral no hay nada de apoyo" y en campaña "los partidos hacen un uso mediático partidista". Anunciar encuentros con personas migrantes es uno de esos usos. "Hasta que no superemos acciones más allá de encuentros electorales, ¿Qué elementos tenemos para decir que las comunidades migrantes participan?".

Marcos políticos distintos

Los partidos ponen el foco en las personas latinas porque es más fácil llegar a ellas por la lengua y la cultura. Sobre todo la derecha. ¿Por qué?. "El voto venezolano, por ejemplo, tira más a la derecha porque las personas codifican su voto en función de su experiencia política". Señala la experta que no tiene nada que ver el bagaje de un origen de centro américa o de sud américa. "La potencialidad de socialización política se vincula a lo aprendido. En Europa, por ejemplo, es difícil comprender una política fuera del marco izquierda-derecha. En Centroamérica, concretamente, se ha visto la figura socialista como dictatorial, ligada a la corrupción, por eso "vemos ahora que se acercan al PP aunque no necesariamente son personas conservadoras, seguramente no, pero configuran su marco a través de la oposición al socialismo".

Con todo, falta estudiar, estadísticas de calidad e información buena sobre la incidencia del voto migrante, su integración en el proceso político y la ejecución de los derechos políticos de las personas que llegan a España. "Somos lentos en la diversidad política, lo que hay en la calle no es un reflejo de la case política", señala y ejemplifica Vizcaíno que "solo un 0,8 % de los candidatos de las listas electorales son migrantes".

La representación y el poder

Si no hay una alta participación de las personas migradas en las elecciones es por varias razones. Vizcaíno señala que lo primero que se ha de tener es el lenguaje y después el interés político, además de sentir que "tienes algo que decir, que tu voto puede influir". La realidad: "no se sienten representados, más bien utilizados". Por otra parte, quienes están representados en los partidos tratan de atraer a la diversidad a través de una "representación distintiva", es decir, una persona negra (vemos esto en Vox, con integrantes negros para atraer al colectivo migrante), una persona con hiyab, "algo que los diferencia". Pero no existen los matices por lo que la mayoría de las personas migrantes "no están representadas".

¿Y por qué no se integra a las personas de distintos orígenes de forma proactiva? "Porque no tienen poder", dice Vizcaíno. "¿Para qué hacer el esfuerzo de intentar que se comprenda el marco, el mensaje, explicar las políticas, invertir tiempo si este colectivo no tiene poder?. Con las mujeres, por ejemplo, sí ha habido medidas proactivas tras muchas décadas de lucha como las listas cremalleras o los porcentajes por sexo. Decir, 'pues si quieren participar, que vengan, que esto es abierto, no sirve para nada'".