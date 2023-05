Quería encontrar una expresión que estuviera en sintonía con el día de hoy, que aguarda unas horas bonitas, de homenaje a esas madres que tanto nos han dado, pero recabando datos para hacer este comentario la boca se me ha ido abriendo, los pelos se me han erizado y he estado a punto de emitir un balido, como los corderos. Y bueno, me ha quedado un titular poco delicado pero creo que bastante ilustrativo. En los últimos días, las distintas delegaciones de la AEMET han ido lanzando sus balances sobre el pasado mes de abril y me esperaba datos sin duda llamativos, pero es que son aberrantes.

Por poner algunos ejemplos, comencemos por la ciudad de València. En las últimas semanas la capital del Turia ha registrado un rosco en las precipitaciones. Cero patatero. Según los expertos de la delegación valenciana, en más de siglo y medio de observaciones solo ha habido tres meses de abril con lluvia nula o inapreciable en Valencia: 1899, 1927 y 2023. Por tanto, hace casi 100 años que no se registraba un abril sin lluvia apreciable. Esto puede invitar a muchos negacionistas a lanzar uno de sus órdagos: «¡y por aquel entonces no había calentamiento global!» Bueno, tampoco hablamos de la época preindustrial, pero es cierto que hay parangón. La parte anómala del asunto es que, de unos años a esta parte, están cayendo los récords en cascada. Vayamos más allá de Utiel-Requena, hablemos de Castilla-La Mancha. Allí el pasado mes de abril fue el más seco de la serie de datos con una precipitación media de apenas 4 litros por metro cuadrado. Muy poco, pero es casi el doble de lo caído en Andalucía: 2,5 l/m2. Como ven, hoy todos esos recortables, vasijas de barro y corazones de plastilina, colonias Loewe para los remitentes más creciditos, llegan en un panorama inédito desde que recogemos datos con instrumental fiable. Que hayamos batido una vez más la plusmarca de concentración de dióxido de carbono en Mauna Loa, Samoa o Barrow ha dejado de ser noticia, pero tengo más. Miremos a los océanos. Desde el 13 de marzo, sus temperaturas superficiales vienen superando todos los registros anteriores, anticipándose a un fenómeno de El Niño que pronto las extremará más. Según unos recientes estudios de atribución, el actual calentamiento global hace 100 veces más probables registros extremos como los vividos hace diez días. España dio la vuelta al mundo. Y aquí algunos aún se empeñan en dar la vuelta… a la tortilla. Todo es mentira, sí, claro.