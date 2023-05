Los 15.000 médicos valencianos que dependen de la Conselleria de Sanidad están llamados este lunes otra vez a la huelga, y ya van tres veces. El sindicato médico CESM ha decidido mantener la tercera jornada de paros prevista desde un principio y que se va a celebrar este lunes, en plena precampaña y a escasos 20 días de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, después de considerar "un nuevo insulto" de la administración la última reunión para negociar que se celebró la semana pasada y que terminó sin acuerdos y con final abrupto incluido. Además de la huelga, el sindicato va a celebrar una concentración a las 11.30 frente a la Conselleria de Sanidad y una manifestación esta tarde en Alicante.

Habrá que esperar a ver qué impacto tiene la convocatoria ya que incluso desde el sindicato convocante (que en esta ocasión se queda solo después de que Simap decidiera retrasar su próxima convocatoria) son conscientes de que cada jornada que pasa es más difícil de mantener la adhesión. El médico es un colectivo ya de por sí difícil de movilizar, y a esto hay que añadir el perder "más de 200 euros en la nómina" y en el caso de los profesionales de los centros de salud "dejarse el trabajo para el día siguiente, porque si no atiendes a tus pacientes el lunes, lo tendrás que hacer el martes", reconocen fuentes del sindicato.

Impacto dispar

Esta pérdida de tensión entre los llamados a la huelga ya se vio si se compara la movilización del primer día con la del segundo. El 6 de marzo, primer día que la CESM llamaba a los médicos a hacer huelga, la siguieron el 7,4 % del total de médicos según las cifras oficiales que aportó la Conselleria de Sanidad. Hubo departamentos de salud donde nadie paró pero en otros la movilización llegó al 16 e incluso al 17 % de la plantilla como el caso de La Plana o Sant Joan de Alicante.

Un mes después, el lunes 3 de abril, el seguimiento bajó al 5,90 % y quedó todavía más claro, como el primer día, que estaban siendo los profesionales de la Atención Primaria (médicos de Familia y pediatras) los que estaban sustentando los paros. En los centros de salud, la movilización llegó al 17 %, con áreas de salud donde la mitad de la plantilla estaba de huelga como Alicante o Gandia.

Esta variabilidad en el seguimiento (ya no solo entre centros de salud y hospitales, sino también territorial) dio pie a que hubiera muchos valencianos que se vieran especialmente afectados por los paros mientras otros ni se llegaron a enterar, algo que se puede repetir durante el lunes.

Acuerdos "insuficientes e inoperativos"

A la tercera jornada de huelga se llega después de meses de negociaciones infructuosas entre la Conselleria de Sanidad y el sindicato médico CESM que no ha reconocido como válidos los acuerdos a los que llegó la administración con el resto de sindicatos en la mesa sectorial, y que se propusieron para ampliar las mejoras a todas las categorías profesionales. Así, pese a que Sanidad ha aceptado implantar la jornada de 35 horas, desde CESM mantenían su petición inicial de que se hiciera cuanto antes y además perdiendo en los centros de salud el sábado dentro de la jornada ordinaria, algo que Sanidad no ha aceptado. Desde el sindicato, de hecho, lo consideran el "acuerdo de la vergüenza" e insisten en que medidas como el tope a las agendas de los médicos de Primaria son "insuficientes e inoperativos" y además no se han puesto todavía en marcha.

Convocatoria en solitario

El sindicato CESM ha convocado la huelga en solitario y no junto a Simap como en la segunda jornada de abril. El sindicato de médicos de Atención Primaria decidió descolgarse esta vez, (pese a que tampoco llegaron a ningún acuerdo en su reunión con la administración) e ir a la huelga en octubre cuando ya habrá "un interlocutor operativo" para negociar, conscientes de que la Conselleria de Sanidad, a partir del próximo día 12 y ante la cercanía de las elecciones tienen las manos atadas para tomar decisiones.