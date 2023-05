Propuesta para que las pensiones se cobren en estancos o administraciones de loterías para que los bancos "se pongan las pilas"

Al acto sectorial sobre políticas para personas mayores y envejecimiento activo, el PSPV-PSOE invitó a participar al urólogo jubilado Carlos Sanjuan, que impulsó la campaña «Soy mayor, no idiota» para que las entidades bancarias no dejaran de atender a las personas mayores y evitaran el cobro abusivo de servicios antes gratuitos.