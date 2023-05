Las familias monoparentales pasan de 1.000 a 22.000 en ocho años

Madres solteras y padres que crían solos a sus hijos tienen las mismas ayudas, tasas y bonificaciones que las familias numerosas. Así es en la Comunitat Valenciana desde 2015, cuando el primer Botànic anunció esta medida para potenciar, al menos, el registro de estas familias con la obtención del carné de familia monoparental. Y el esfuerzo ha dado sus frutos. En ocho años, los carnés de familias monoparentales han pasado de 1.000 a 22.000. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas concreta las cifras. En junio de 2015 había 1.515 títulos. En la actualidad hay 22.439, con un total de 52.980 personas beneficiarias (las madres o padres, y sus hijos).

Natalia Ferrer acaba de formar parte de esta estadística. El pasado viernes le llegó a su casa el carné de familia monoparental, como madre de su hijo Chris, de 15 meses. Un mes y medio ha tardado el título en llegarle a casa. "No sé bien los beneficios que tendré... lo he mirado por encima y, por ejemplo, para tener plaza en la guardería, que es lo que más me preocupa sólo tengo un punto más. Bueno, algo es algo, pero yo lo que hecho en falta son medidas que ayuden a la conciliación real, a pasar más tiempo con mi pequeño, porque yo estoy sola en la crianza", explica la mujer que recalca, eso sí, la ayuda de su madre. Y es que la conciliación, para la gran mayoría de las familias, son los abuelos.

Fuentes de la conselleria destacan como beneficios para uno y otro tipo de familia "una reducción de tasas del 50% la categoría general y del 100% en la general (matrículas, certificados de títulos...), una deducción especial del IRPF, una puntuación extra o tramos especiales de determinadas ayudas (para el alquiler, el comedor escolar, en contrataciones laborales, para la Renta Valenciana de Inclusión...)".

Estudio desde Monofamilias

Monofamilias es una asociación que pone cifras a la reclamación de Natalia tras realizar el primer informe sobre las familias monoparenatales en la Comunitat Valenciana. Este estudio refleja que cerca del 80 % de las familias monoparentales de la Comunitat Valenciana no tienen la capacidad de afrontar gastos imprevistos. Este primer estudio realizado entre familias monoparentales es un informe elaborado a través de cuestionarios para conocer el perfil, situación económica, social y necesidades de este colectivo que va en aumento.

El estudio refleja que el perfil mayoritario de las familias monoparentales de la Comunidad Valenciana es el de una mujer, en el 96% de los casos; soltera (47,7%), separada o divorciada (27%), de una edad aproximada de 43 años y con un solo hijo (60%).

El 20% de las encuestadas manifestó además que está en situación de desempleo. "Por ello, necesitamos que la Administración y entidades publicas y privadas apoyen la conciliación en este tipo de familias", explican.

El 60 % de las familias monoparentales manifiestan dificultades para hacer frente al pago de suministros, el 11,5% sufren escasez de luz y solo un 39,1% puede permitirse tener la vivienda a una temperatura adecuada. Además, el 73% no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año.

Asimismo, un 46% dispone de una vivienda en propiedad en la que vive en exclusiva con su familia, un 13,8% vive de alquiler y «el resto vive con su familia, abuelos o en otras situaciones», una situación que «afecta mucho a la autoestima de los niños que no tienen un espacio propio», ha detallado Navarro.

Por otra parte, el 55,2% de las familias monoparentales no recibe ninguna ayuda, prestación o beca.

El principal problema viene a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, puesto que el 87% de las familias monoparentales tiene que recurrir a sus padres para el cuidado de los hijos y el 70% no tiene flexibilidad en el trabajo.