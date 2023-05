Poco seguimiento entre los médicos de la pública en el tercer día de huelga al que estaban convocados por el sindicato CESM para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y económicas. La sucesión de días de paros (se han celebrado ya dos días de huelga en marzo y en abril) ha pesado tal como ya vaticinaban los miembros del sindicato y la cifra de movilizados ha caído al 2,24% según las cifras de la Conselleria de Sanidad. Son cinco puntos menos que el porcentaje de profesionales que se unió a la huelga en marzo y casi cuatro menos que los que lo hicieron en abril.

"La jornada de hoy está transcurriendo con total normalidad y con un mínimo impacto asistencial en el sistema sanitario público", han asegurado esta mañana fuentes de la administración sanitaria. Lo cierto es que esta mañana, en varios centros de salud de València visitados por este diario no se percibía el impacto de los paros. La normalidad reinaba en centros como el de Guillem de Castro, Padre Jofre y también en el de la Plaza Segovia, donde según fuentes internas, hoy había hecho huelga menos profesionales que en las convocatorias anteriores aunque como todos los lunes la cola para ser atendido en el mostrador de admisión era abultada.

Cabe recordar que en las dos anteriores convocatorias, han sido los profesionales de los centros de salud (médicos de Primaria y pediatras) los que han sustentado los paros porque es este primer nivel asistencial el que más carencias está mostrando, sobre todo después de la pandemia. Precisamente esta mañana, desde el sindicato médico reconocían que el paro estaba teniendo "más incidencia" en los centros de salud y en atención hospitalaria el seguimiento está siendo más flojo pero la adhesión en general era "algo inferior" a los dos paros anteriores, fruto del "agotamiento", a juicio del sindicato.

Según el CESM CV, en muchos centros sanitarios los servicios mínimos decretados son del cien por cien, por lo que en ellos no hay posibilidad de secundar el paro.

También hay que tener en cuenta que cada jornada de huelga supone un recorte en la nómina mensual de entre 240 y 290 euros brutos.

Ese 2 % de seguimiento global esconde también diferencias territoriales y no solo por niveles asistenciales. En los departamentos de salud de Alicante, donde el sindicato convocante tiene más respaldo, la movilización ha venido siendo mayor en anteriores citas. De hecho, el primer día hubo departamentos de salud donde nadie paró pero en otros la movilización llegó al 16 e incluso al 17 % de la plantilla como el caso de La Plana o Sant Joan de Alicante. Delegados y afiliados del sindicato médico CESM se han movilizado esta mañana a las puertas de la Conselleria de Sanidad para seguir reivindicando mejoras y esta tarde, celebrarán una manifestación por el centro de Alicante.

Acuerdos "insuficientes e inoperativos"

A la tercera jornada de huelga se llega después de meses de negociaciones infructuosas entre la Conselleria de Sanidad y el sindicato médico CESM que no ha reconocido como válidos los acuerdos a los que llegó la administración con el resto de sindicatos en la mesa sectorial, y que se propusieron para ampliar las mejoras a todas las categorías profesionales. Así, pese a que Sanidad ha aceptado implantar la jornada de 35 horas, desde CESM mantenían su petición inicial de que se hiciera cuanto antes y además perdiendo en los centros de salud el sábado dentro de la jornada ordinaria, algo que Sanidad no ha aceptado. Desde el sindicato, de hecho, lo consideran el "acuerdo de la vergüenza" e insisten en que medidas como el tope a las agendas de los médicos de Primaria son "insuficientes e inoperativos" y además no se han puesto todavía en marcha.

Convocatoria en solitario

El sindicato CESM ha convocado la huelga de hoy en solitario y no junto a Simap como en la segunda jornada de abril. El sindicato de médicos de Atención Primaria decidió descolgarse esta vez, (pese a que tampoco llegaron a ningún acuerdo en su reunión con la administración) e ir a la huelga en octubre cuando ya habrá "un interlocutor operativo" para negociar, conscientes de que la Conselleria de Sanidad, a partir del próximo día 12 y ante la cercanía de las elecciones tienen las manos atadas para tomar decisiones.