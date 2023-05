Toni Gaspar declara que el exsuegro de Benavent le llamó para evitar que rescindiera el "call center"

El presidente de la Diputación de València Toni Gaspar ha declarado hoy como testigo en el juicio del caso Taula por el presunto amaño del "call center" tributario que el empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, le llamó para intentar evitar que la institución provincial no prescindiera del contrato con Servimun. "Recibí una llamada, sería mediados de 2015. Se identificó como Mariano López y me dijo que tenía la concesión [del call center]. Que él era era colaborador de la fiscalía. Y que iba a dejar a mucha gente en la calle, lo que me cabreó muchísimo", ha explicado Gaspar en respuesta a la Fiscalía Anticorrupción.