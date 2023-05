Pasear los domingos cerca del mar o por la montaña este mes de marzo es una delicia. El Sol a mediodía ya calienta, pero la temperatura, si no hay aire sahariano en la atmósfera, es soportable. Y la brisa, cerca del mar, sopla y refresca. Es un ambiente confortable. Una temperatura de confort que hace muy agradable la estancia al aire libre. Mayo es un mes de clima ideal en el litoral mediterráneo. El mar, además todavía no alcanza temperaturas altas (19-20º C), lo que permite ya el baño en las playas, pero también que se pueda descansar bien por las noches, porque las mínimas suelen bajar de los 17º C. en la costa; y obliga a dormir tapados, con colchas o mantas incluso, en las comarcas del interior. Los turistas han aprendido pronto las excelencias del tiempo de mayo en nuestro mediterráneo. Y ocupan zonas de playa y ciudades de costa, tomando el sol o visitando monumentos en los centros históricos. Es cierto que mayo es, puede ser, mes de tormentas. También hemos tenido ejemplos estos pasados días en las tierras del mediterráneo. Y en ocasiones provocan daños en cultivos de temporada. Mayo es un mes de entrada al verano. Un mes de luz, de días que crecen, de noches que se acortan. Un mes con temperaturas confortables, que no requiere ni de calefacción ni de refrigeración. Un mes de clima ideal. En pocos días, nos quejaremos de las altas temperaturas y las aguas del mar se caldearán más y más. Y el confort térmico dará paso a un malestar por calor. Aprovechemos estos pocos días que nos quedan de disfrute climático.