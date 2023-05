El juicio del caso Taula sobre el presunto amaño del call center entra en la fase de declaración de testigos. Todos están obligados a decir verdad en sus comparencencias ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València.

Los dos primeros testigos fueron uno de los denunciantes del caso Alquería y ex trabajador de la extinta Imelsa, José Luis C. y el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar.

Gaspar confirmó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que el empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, le llamó para intentar evitar que la institución provincial no prescindiera del contrato con Servimun, una vez finalizara el plazo legal. «Recibí una llamada, sería mediados de 2015. Se identificó como Mariano López y me dijo que tenía la concesión [del call center]. Que él era era colaborador de la fiscalía. Y que iba a dejar a mucha gente en la calle [si no prorrogaban el contrato], lo que me cabreó muchísimo», ha explicó Gaspar.

La llamada del empresario de Xàtiva se produjo a unas semanas de que la Diputación de València diera por finalizado el contrato del «call center» tributario, que asumió la Diputación de València a partir de enero de 2016. La resolución del contrato del call center fue una de las primeras decisiones que tuvo que adoptar en 2015 el nuevo equipo de gobierno de la Diputación de València. Gaspar, que entonces era diputado de Hacienda, explicó que el contrato expiraba en diciembre de 2015, pero se podía prorrogar por dos años más. Aunque la decisión política que se adoptó fue la de prescindir del servicio y que lo asumiera la Diputación de València.

Aunque la llamada realizada por López a Gaspar también res relevante porque el empresario de Xàtiva se presentó como responsable de la concesión del «call center». Una definición que se contradice con la versión que ofreció en su declaración ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València en la que aseguró que él se limitaba a ser un asesor externo de Servimun. Un trabajo por el que cobró de Servimun un total de 198.835,48 euros en tres años.

Toni Gaspar también declaró que fue José Manuel Orengo -exalcalde de Gandia y entonces jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez- quien les puso en contacto. «Orengo me dijo que teníamos que tener paciencia y torear el asunto, porque esta persona estaba colaborando con la Fiscalía», ha asegurado. A preguntas del abogado de Marcos Benavent, Gaspar ha concretado que ni Orengo ni ningún técnico le propusieron renovar el servicio, por lo que el contrato del call center decayó con el año 2015.

Por último, José Luis C., director financiero de Imelsa durante los meses Servimun presentó el servicio del call center y después denunciante del caso Alquería, confirmó la existencia de «facturas falsas» por parte de Servimun por servicios inexistentes. «Después de una árdua inspección de Hacienda, no hubo forma de acreditar un servicio. No porque no encontráramos documentación, sino porque no se prestó el servicio». De hecho relató que uno d elos funcionarios juzgados avalaba trabajos realizados antes de la fecha real.