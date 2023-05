Las universidades quieren alzarse como gérmenes de emprendimiento. O al menos así lo han reconocido tres de los rectores presentes en el Encuentro Internacional de Rectores Universia, durante el segundo de los paneles celebrado esta tarde en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Es parte de su compromiso y de su voluntad de involucrarse en los ecosistemas de la innovación del siglo XXI y no seguir como entes aislados de la realidad que les rodea.

Así se expresaron Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral de Argentina; Eduardo Hebel, rector de la Universidad de la Frontera de Chile y Laia Nadal, rectora de la Pompeu Fabra; en el panel que compartieron con Adriana Tortajada, CEO & managin partner de Twelve Hundred VC y moderado por Iván Bofarull, chief innovation officer de Esade.

"La universidad debe estar en contacto con nuevos actores y participar en la creación de ecosistemas", ha reconocido Nadal con el refrendo del resto de ponentes, quienes evidenciaron algunos de los retos: convertirse en puentes de transferencia de conocimiento entre el lugar de creación de ideas y el sector empresarial, aumentar la colaboración con otros agentes - "es crucial", ha afirmado Tortajada-, fomentar la permeabilidad y flexibilidad de las instituciones y, sobre todo, dotar a investigadores, alumnado y profesorado de las herramientas y habilidades necesarias para emprender porque, como ha expresado Hebel, "las universidades tenemos capacidad de emprende". Por su parte, Rodríguez insistió en que "hemos de ser capaces de salir del laboratorio y sentarnos en las mesas de diálogo de nuevas startups e incubadoras".

Apuesta por la colaboración

En estos nuevos ecosistemas de colaboración, las universidades deben crear nuevas redes hacia el interior pero, también, al exterior ya sea en su propio entorno como en los ámbitos nacional e internacional. Porque, a pesar de la nueva realidad, la universidad debe erigirse como un centro de generación de nuevas ideas y, por tanto de "la nueva era de la revolución" como la define Rodríguez, a semejanza de como ocurrió en Florencia en la época de Da Vinci, Galileo o Miguel Ángel, donde se erigió como impulsora de la nueva sociedad, la del Renacimiento. En este sentido, Hebel asegura que las universidades "tenemos que cuidar el talento y el capital humanos porque lo estamos formando".

Tortajada ha defendido el fomento de la innovación dentro de las instituciones, un factor que encuentra muchos detractores "al querer hacer las cosas de otro modo". Por su parte Rodríguez ha querido evidenciar otra crítica, la de aquellos consideran que transferir conocimiento "es corromper la universidad"; al contrario, supone "ponerse al servicio de la sociedad".

Sin embargo, no todas las universidades deben erigirse como actores emprendedores sino que la especialización es uno de los factores clave de esta nueva realidad. "Emprender es una gran salida profesional para aquellos que no pueden o no quieren hacer carrera académica -, explicaba Nadal-. Pero no podemos pedir que todas las universidades seamos buenas en docencia, transferencia, gestión... Debe haber unos mínimos, pero hay que especializarse según la potencialidad de cada una".